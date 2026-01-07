El pronunciado descenso de los virus respiratorios ya se empieza a notar en Cataluña tres semanas después de alcanzar el pico de contagios, el más acentuado de los últimos años. En respuesta a la bajada de la incidencia de la gripe, el Departamento de Salud, dirigido por la consejera Olga Pané, ha decidido que retirará la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y residencias a partir de este miércoles, tal como ha detallado la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque. Tal como ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, la decisión se ha tomado por la mejora sostenida de la situación epidemiológica de la gripe, con una evolución también favorable de los ingresos hospitalarios.

A pesar de que el gobierno de Salvador Illa retira la obligatoriedad de la mascarilla, impuesta los días previos al pico de contagios, el ejecutivo catalán aún recomienda su uso para las personas que presenten síntomas de los virus respiratorios que circulan estos días. También para las personas que tengan algún vínculo con el ámbito sociosanitario -sea laboral o personal-, especialmente para las personas que tienen contacto con los colectivos más vulnerables. En estos momentos, de acuerdo con los últimos datos publicados en el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 29 de diciembre al 4 de enero y actualizadas este martes, la incidencia estimada de la gripe se mantiene por encima del nivel moderado de transmisión y se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes.

Varias personas con máscara a su salida del Hospital Universitario Vall d’Hebron / David Zorrakino (Europa Press)

La evolución de la gripe desde el pico

El pico de contagios de gripe se alcanzó durante la semana de Navidad, momento en que la incidencia de este virus respiratorio se situaba en 759 casos por cada centenar de miles de habitantes. Desde el pico, la curva ha comenzado a caer en picado. Desde la semana con más contagios, la incidencia de gripe se ha reducido más de la mitad. En concreto, la incidencia pasó de 759 casos a 546, y posteriormente, una semana después, de 546 a 236 durante la última semana del año. Este 2026 ha comenzado con un ligero repunte, elevando la incidencia hasta 248 casos. Los expertos apuntan que se podría producir un nuevo pico de contagios, pero aseguran que este será mucho inferior al registrado durante el mes de diciembre, el más acentuado de los últimos años.