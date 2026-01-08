La consejera de Salud, Olga Pané, confía en que las negociaciones que aún mantienen los sindicatos de médicos con el gobierno español permitan frenar las dos jornadas de huelga convocadas por los facultativos miércoles y jueves de la próxima semana. «Si realmente continúan profundizando en los puntos en común que tienen, confío en que sea posible resolver las desavenencias». Así lo ha expresado la titular de la cartera de Salud este jueves al ser preguntada por las dos jornadas de protestas convocadas por el sindicato Metges de Catalunya la próxima semana. A pesar del preacuerdo pactado por el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, con algunas organizaciones sindicales -sin el apoyo del colectivo médico- para el nuevo estatuto marco del sector sanitario, los médicos aún mantienen las huelgas, ya que reclaman un documento independiente para los facultativos. La consejera, sin embargo, cree que las negociaciones en Madrid permitirán crear un borrador que recoja la visión de los médicos.

Las negociaciones contrarreloj del gobierno español con los sindicatos de médicos no han logrado frenar el malestar de los facultativos. El pasado mes de diciembre, miles de médicos catalanes salieron a la calle para reclamar un estatuto propio para su colectivo, pero también para presionar al gobierno de Salvador Illa, ya que algunas de sus reclamaciones son competencia de su administración. En clave catalana, el sindicato médico mayoritario mantiene su rechazo a la propuesta de estatuto marco elaborada por Madrid -y consensuada con algunos sindicatos- y volverá a salir a la calle en masa miércoles y jueves de la próxima semana. Las dos jornadas de huelga convocadas en Catalunya también se producirán en el resto de comunidades autónomas.

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) / David Zorrakino (Europa Press)

Metges de Catalunya se mantiene firme

Este mismo jueves, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, también ha acusado a los gobiernos de las diferentes autonomías de querer «lavarse las manos» y hacer ver que el conflicto no va con ellos: «Tienen las competencias para regular las condiciones del personal médico y pueden ejercerlas, como les ha dicho el mismo ministerio«, ha aseverado. Para el secretario general, la estrategia que está siguiendo la consejería de Salud con el conflicto del estatuto marco oculta un interés compartido para que el colectivo médico «siga explotado y precarizado, haciendo más horas que nadie, con plantillas insuficientes, apelando siempre al chantaje de la vocación y el servicio público«. Con todo, pues, el secretario general del sindicato insiste en que las jornadas de huelga previstas para la próxima semana continúan en vigor. Y, tal como aseguran, estas no serán las únicas, sino que no se detendrán hasta que el Departamento de Salud y el resto de actores del sector sanitario se sienten a negociar con el sindicato «la mejora de las condiciones asistenciales, organizativas y laborales del colectivo».