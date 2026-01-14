Vox ha hecho suya la reivindicación de Médicos de Cataluña y quiere que los facultativos tengan un estatuto médico propio. El secretario general, Xavier Lleonart, ha justificado el acuerdo con el partido de ultraderecha, que en el Parlamento encabeza Ignacio Garriga, asegurando que la reivindicación «no va de colores políticos» sino de «condiciones y calidad asistencial». Médicos de Cataluña ha participado en una rueda de prensa en la cámara catalana con la diputada de Vox María García Fuster.

Según ha dicho la parlamentaria, Vox ha presentado una propuesta de resolución para que el Parlamento inste al gobierno español a hacer los «cambios legislativos necesarios para la creación de un estatuto médico propio». García Fuster ha enfatizado que los médicos «no piden nada que no tengan el resto de trabajadores» y que son los facultativos quienes deben «poner sobre la mesa sus problemas y las soluciones» para dar «la mejor calidad asistencial», en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN). La creación del sindicato depende del Estado, pero el ejecutivo de izquierdas presidido por Pedro Sánchez ya ha dicho que no lo impulsará.

Manifestación de médicos en el centro de Barcelona, este miércoles, 14 de enero / ACN-Nazaret

Un millar de médicos se movilizan en Barcelona

La comparecencia ha tenido lugar después de que un millar de profesionales -según datos de la Guardia Urbana– recorrieran el centro de la capital catalana para reclamar mejoras laborales y un convenio propio. Bajo el lema A ti también te afecta, los facultativos, vestidos con batas blancas y con máscaras con la cara de la consejera de Salud, Olga Pané, han reclamado mejoras laborales, como acabar con las guardias de 24 horas, y un convenio propio que tenga en cuenta sus especificidades. Los médicos han bajado por la Via Laietana y han llegado hasta el Parlamento de Cataluña donde han reclamado la dimisión de Pané.

Salut dice que el seguimiento ha sido del 6,5%

Esta ha sido la cuarta jornada de huelga de los médicos en Cataluña -de las cinco que han convocado-, y este jueves, 15 de enero, hay prevista una nueva manifestación en el centro de Barcelona. Mientras el departamento de Salud ha cifrado el seguimiento en un 6,5% entre los médicos y médicas de los centros del SISCAT, el sistema sanitario integrado de Cataluña, el sindicato lo ha elevado hasta el 45%.

El martes, Médicos de Cataluña denunció que entre el Ministerio y la Generalitat se pasaban la pelota de las mejoras laborales para los médicos, lo cual fue negado por la consejera Pané. «Aquí siempre tenemos diálogo con cada uno de los grupos profesionales para hablar de temas específicos, pero donde se deben materializar los cambios de las condiciones laborales es en los respectivos convenios».