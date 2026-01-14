Vox ha fet seva la reivindicació de Metges de Catalunya i vol que els facultatius tinguin un estatut mèdic propi. El secretari general, Xavier Lleonart, ha justificat l’acord amb el partit d’ultradreta, que al Parlament encapçala Ignacio Garriga, assegurant que la reivindicació “no va de colors polítics” sinó de “condicions i qualitat assistencial”. Metges de Catalunya ha participat en una roda de premsa a la cambra catalana amb la diputada de Vox María García Fuster.
Segons ha dit la parlamentària, Vox ha presentat una proposta de resolució perquè el Parlament insti el govern espanyol a fer els “canvis legislatius necessaris per a la creació d’un estatut mèdic propi”. García Fuster ha emfatitzat que els metges “no demanen res que no tinguin la resta de treballadors” i que són els facultatius qui han de “posar sobre la taula els seus problemes i les solucions” per donar “la millor qualitat assistencial”, en declaracions recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La creació del sindicat depèn de l’Estat, però l’executiu d’esquerres presidit per Pedro Sánchez ja ha dit que no l’impulsarà.
Un miler de metges es mobilitzen a Barcelona
La compareixença ha tingut lloc després que un miler de professionals -segons dades de la Guàrdia Urbana– recorreguessin el centre de la capital catalana per reclamar millores laborals i un conveni propi. Sota el lema A tu també t’afecta, els facultatius, vestits amb bates blanques i amb màscares amb la cara de la consellera de Salut, Olga Pané, han reclamat millores laborals, com ara acabar amb les guàrdies de 24 hores, i un conveni propi que tingui en compte les seves especificitats. Els metges han baixat per la Via Laietana i ha arribat fins al Parlament de Catalunya on han reclamat la divisió de Pané.
Salut diu que el seguiment ha estat del 6,5%
Aquesta ha estat la quarta jornada de vaga dels metges a Catalunya -de les cinc que han convocat-, i aquest dijous, 15 de gener, hi ha prevista una nova manifestació al centre de Barcelona. Mentre el departament de Salut ha xifrat el seguiment en un 6,5% entre els metges i metgesses dels centres del SISCAT, el sistema sanitari integrat de Catalunya, el sindicat l’ha elevat fins al 45%.
Dimarts, Metges de Catalunya va denunciar que entre el Ministeri i la Generalitat es passaven la pilota de les millores laborals per als metges, la qual cosa va ser negada per la consellera Pané. “Aquí sempre tenim diàleg amb cadascun dels grups professionals per parlar de temes específics, però on s’han de materialitzar els canvis de les condicions laborals és en els respectius convenis”.