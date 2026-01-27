Els metges catalans tornaran a sortir als carrers per reclamar la millora de les condicions laborals del col·lectiu. El sindicat català Metges de Catalunya ha convocat una jornada de vaga per als dies 16 i 20 de febrer per exigir al Departament de Salut aquesta millora de condicions i ho farà coincidint amb la setmana d’aturada convocada a tot l’Estat espanyol, una aturada de facultatius a la qual el sindicat català també s’hi ha sumat. Els metges reclamen un canvi en la jornada laboral, els descansos, les guàrdies mèdiques i la contractació de professionals, unes millores que suposarien que es reduixi la sobrecàrrega assistencial.
Acusen Pané d’espolsar-se la responsabilitat
En declaracions recollides per l’ACN, Metges de Catalunya s’agafa al nou Estat Marc que va fer públic el passat dilluns el Ministeri de Sanitat espanyol junt amb els sindicats de l’Estat espanyol. El sindicat català assegura que amb aquest nou Estatu Marc està “acreditat” que són les administracions autonomiques les que s’han d’encarregar de les millores de les condicions laborals i les mesures específiques de regulació de les condicions laborals dels metges i facultatius.
Davant d’això, el sindicat assenyala que el Govern català s’està espolsant la responsabilitat i asseguren que mantenen la “pressió” sobre la conselleria i sobre la consellera Olga Pané amb la convocatòria de vaga. Metges de Catalunya ha aprofitat i ha carregat contra la consellera, Olga Pané, assenyalant que “no pot defugir la seva responsabilitat” i “té el deure institucional i polític d’escoltar els representants dels facultatius i oferir solucions davant d’un malestar real, que està provocant que cada vegada menys metges vulguin treballar al sistema sanitari públic”. De fet, el sindicat ha assenyalat que el Departament de Salut de la Generalitat no s’ha presentat a les reunions de mediació en les anteriors convocatòries i esperen que davant d’aquest hortizó “aquesta vegada la conselleria s’assegui a negociar”.