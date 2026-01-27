Los médicos catalanes volverán a salir a las calles para reclamar la mejora de las condiciones laborales del colectivo. El sindicato catalán Metges de Catalunya ha convocado una jornada de huelga para los días 16 y 20 de febrero para exigir al Departamento de Salud esta mejora de condiciones y lo hará coincidiendo con la semana de paro convocada en todo el Estado español, un paro de facultativos al que el sindicato catalán también se ha sumado. Los médicos reclaman un cambio en la jornada laboral, los descansos, las guardias médicas y la contratación de profesionales, unas mejoras que supondrían que se reduzca la sobrecarga asistencial.

Acusan a Pané de eludir la responsabilidad

En declaraciones recogidas por la ACN, Metges de Catalunya se acoge al nuevo Estatuto Marco que hizo público el pasado lunes el Ministerio de Sanidad español junto con los sindicatos del Estado español. El sindicato catalán asegura que con este nuevo Estatuto Marco está «acreditado» que son las administraciones autonómicas las que deben encargarse de las mejoras de las condiciones laborales y las medidas específicas de regulación de las condiciones laborales de los médicos y facultativos.

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) / David Zorrakino (Europa Press)

Ante esto, el sindicato señala que el Gobierno catalán está eludiendo la responsabilidad y aseguran que mantienen la «presión» sobre la consejería y sobre la consejera Olga Pané con la convocatoria de huelga. Metges de Catalunya ha aprovechado y ha cargado contra la consejera, Olga Pané, señalando que «no puede eludir su responsabilidad» y «tiene el deber institucional y político de escuchar a los representantes de los facultativos y ofrecer soluciones ante un malestar real, que está provocando que cada vez menos médicos quieran trabajar en el sistema sanitario público». De hecho, el sindicato ha señalado que el Departamento de Salud de la Generalitat no se ha presentado a las reuniones de mediación en las anteriores convocatorias y esperan que ante este horizonte «esta vez la consejería se siente a negociar».