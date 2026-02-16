Los médicos catalanes volverán a la movilización este lunes y el próximo viernes con nuevas jornadas de huelga en las que se pondrá presión al Departamento de Salud del Gobierno de la Generalitat de Catalunya para reclamar un convenio propio y mejoras laborales. Los médicos del país señalan que el sector está tensionado por la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional y reclaman unas mejoras colectivas especialmente focalizadas en la jornada laboral y los descansos y en eliminar las guardias médicas de 24 horas, además de la contratación de profesionales sanitarios para poder aliviar la sobrecarga asistencial en la que están inmersos.

El sindicato mayoritario, Metges de Catalunya, ha convocado estas dos jornadas de huelga -aunque los médicos catalanes pueden ir toda la semana a la huelga, ya que el paraguas sindical los cubre porque a nivel estatal se han convocado cinco días de huelga para reclamar “unas condiciones dignas para poder atender correctamente a los pacientes”, tal como explica el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, en declaraciones recogidas por la ACN.

Metges de Catalunya y el Gobierno, en conflicto

La tensión entre los médicos catalanes y la Generalitat es palpable. Desde el sindicato Metges de Catalunya critican la «cero negociación» con el Departamento de Salud para evitar la huelga de médicos. Una falta de diálogo por parte de la Generalitat que hace que desde el sindicato señalen que tienen la percepción «de que se trata de un sistema complejo e institucionalizado. Quien controla los presupuestos es el Gobierno, pero quien tiene el poder fáctico de las relaciones laborales son las patronales sanitarias». Xavier Lleonart, en una entrevista en el 3/24 ha cargado contra esta postura de las administraciones y ha asegurado que «es un sistema que aleja la negociación y de llegar a acuerdos. Se van pasando la pelota».

En una entrevista hecha en El Món Xavier Lleonart alerta que la postura del ejecutivo catalán no pone toda la carne en el asador para poder mantener una negociación con los sindicatos. «El problema es que tenemos un Gobierno que antes de ceder y dignificar las condiciones en las que mantiene a sus médicos y médicas, prefiere que le descapitalicen el sistema. En la sanidad pública, vamos directamente hacia el abismo», destaca el líder sindical.

Diversas personas protestan con pancartas y batas blancas durante una manifestación de médicos durante la huelga sanitaria / David Zorrakino (Europa Press)

Desde el sindicato catalán señalan que el país se encuentra en unas condiciones muy diferentes de las que se han gestionado en los últimos años y las últimas negociaciones rubricadas. «Tenemos un sistema sanitario que se diseñó para la Catalunya de los seis millones y no se ha movido. Ahora ya somos ocho millones y vamos hacia los diez», ha destacado un Lleonart que alerta que «si no hacemos una reforma radical e invertimos lo que se debe invertir, tengo la sensación de que el sistema sanitario catalán implosionará muy pronto».

Unas reclamaciones que vienen de lejos

La ‘guerra’ de los médicos con el Gobierno catalán y el español viene de lejos y en los últimos meses los médicos catalanes y españoles se han movilizado con fuerza para reclamar un convenio propio y otras mejoras. A lo largo de los últimos meses tanto los médicos catalanes como los españoles se han movilizado en diversas ocasiones y el conflicto más reciente es con el Ministerio de Sanidad español por la reforma del estatuto marco de los profesionales sanitarios. El ministerio y los sindicatos que negociaron cerraron un acuerdo para el nuevo estatuto en el mes de enero, una firma que las organizaciones médicas rechazaron por sentirse infrarepresentadas en las negociaciones y que consideraban que las demandas propuestas necesitaban una respuesta específica.