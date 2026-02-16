Los médicos catalanes afrontan el primer día de movilizaciones de esta semana. La huelga de los médicos del país para reclamar mejoras para el sector de momento no alcanza el 40% de seguimiento, ya que el sindicato mayoritario del sector, Metges de Catalunya, cifra el seguimiento de la huelga en un 39% sobre los 30.000 profesionales del sector sanitario convocados a la huelga.

En cuanto a las comarcas donde tiene más seguimiento la huelga de los médicos catalanes, Girona es donde las reivindicaciones tienen más éxito con un seguimiento del 47%, seguido de Barcelona con el 45%, Tarragona con el 24% y en Lleida el 19%. En el caso del seguimiento del sector, Metges de Catalunya señala que la huelga tiene un seguimiento del 44% en los profesionales de la atención primaria y un 25% en los hospitales. Desde el sindicato mayoritario del sector destacan, sin embargo, que los servicios mínimos son altos, ya que se debe garantizar el servicio de urgencias, las unidades vitales, las UCI, hemodiálisis, neonatología, partos o tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y las operaciones inaplazables. Por su parte, desde el Departamento de Salud reducen la importancia del sindicato y señalan que el seguimiento de la huelga de médicos en el sistema sanitario público de Cataluña solo se ha situado en el 6,2%.

Imagen de archivo del secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en la cabecera de la manifestación con otros facultativos el pasado 10 de diciembre | Norma Vidal (ACN)

Metges de Catalunya y el Gobierno, una relación tensa

Hace meses que la tensión entre los médicos catalanes y el departamento de Salud es palpable. En una entrevista hecha a El Món, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, cargó duramente contra la postura del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a quien ha acusado de evitar cualquier tipo de negociación con los sindicatos. “El problema es que tenemos un Gobierno que antes de dar el brazo a torcer y dignificar las condiciones en las que mantiene a sus médicas y médicos, prefiere que le descapitalicen el sistema. En la sanidad pública, vamos directamente hacia el abismo”, espetó el líder sindical.