Los médicos de Cataluña han tomado las calles de Barcelona por segunda vez en una semana para denunciar la situación que atraviesa el sector y la sobrecarga laboral a la que están expuestos. El colectivo médico, convocado por el sindicato Metges de Catalunya, ha tomado las calles adyacentes al Departamento de Salud y ha organizado un desfile circular con inicio y final en la consejería. Cientos de facultativos se han concentrado a las puertas del Departamento y se han movilizado en un desfile -a través de la Travessera de les Corts, la Gran Via de Carles III, la avenida Diagonal y la calle de Numància- dividido en cuatro comparsas temáticas que quieren representar lo que según los médicos son los cinco «problemas» del sector como son las guardias de 24 horas, la sobrecarga de trabajo, el derecho a la conciliación, la jornada laboral y la falta de médicos.

Esta segunda jornada de huelga llega después de que el pasado lunes los médicos del país organizaran una jornada de huelga -sin manifestación en las calles- en la cual reclamaban un convenio propio y mejoras laborales y señalando de qué males adolecía el sector. Una movilización que desde el Departamento de Salud desinflaron señalando que el seguimiento de la huelga era del 6,5% por la mañana y del 5,5% por la tarde, unas cifras muy alejadas de las ofrecidas por el Sindicato Metges de Catalunya, que cifraba el seguimiento de la huelga en el 39% con un apoyo del 44% en los CAP y del 25% en los hospitales. En cuanto al seguimiento de la jornada de este viernes, Salud cifra el seguimiento en un 7,2%, mientras que Metges de Catalunya lo cifra en el 43%.

Un conflicto lejano

Hace meses que los médicos catalanes y el Departamento de Salud están en disputa. No solo en Cataluña, sino que el conflicto está extendido al Estado español donde los facultativos también están en pie de guerra con el ejecutivo de Pedro Sánchez reclamando un convenio propio y otras mejoras laborales. Las jornadas de huelga convocadas este mes de febrero son una de tantas movilizaciones del sector sanitario en los últimos meses, un sector sanitario que se ha levantado protestando contra el Ministerio de Sanidad español por la reforma del estatuto marco de los profesionales sanitarios.

Un cartel que pide «Menos corbatas y más batas», en una manifestación convocada por Metges de Catalunya junto al Departamento de Salud. | Laura Fíguls (ACN)

El ejecutivo español y los sindicatos cerraron un acuerdo para la reforma en el mes de enero, un acuerdo que a las organizaciones médicas no les sentó bien y que rechazaron frontalmente argumentando que se sentían infrarepresentadas en las negociaciones y que consideraban que las demandas propuestas necesitaban una respuesta específica.