Els metges de Catalunya han pres els carrers de Barcelona per segona vegada en una setmana per denunciar la situació que travessa el sector i la sobrecàrrega laboral a la qual estan exposats. El col·lectiu mèdic, convocats pel sindicat Metges de Catalunya, ha pres els carrers adjacents al Departament de Salut ha organitzat una rua circular amb inici i final a la conselleria. Centenars de facultatius s’han concentrat a les portes del Departament i s’han mobilitzat en una rua -a través de la Travessera de les Corts, la Gran Via de Carles III, l’avinguda Diagonal i el carrer de Numància- dividida en quatre comparses temàtiques que volen representar el que segons els metges representen els cinc “problemes” del sector com són les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega de treball, el dret a la conciliació, la jornada laboral i la falta de metges.
Aquesta segona jornada de vaga arriba després que el passat dilluns els metges del país organitzessin una jornada de vaga -sense manifestació als carrers- en la qual reclamaven un conveni propi i millores laborals i assenyalant de quins mals plorava la criatura. Una mobilització que des del Departament de Salut van desinflar assenyalant que el seguiment de la vaga era del 6,5% al matí i del 5,5% a la tarda, unes xifres molt allunyades a les ofertes pel Sindicat Metges de Catalunya, qui xifrava el seguiment de la vaga en el 39% amb un suport del 44% als CAP i del 25% als hospitals. Pel que fa al seguiment de la jornada d’aquest divendres, Salut xifra el seguiment en un 7,2%, mentre que Metges de Catalunya la xifra en el 43%.
Un conflicte llunyà
Fa mesos que els metges catalans i el Departament de Salut estan a la gresca. No només a Catalunya, sinó que el conflicte està estès a l’Estat espanyol on els facultatius també estan en peu de guerra amb l’executiu de Pedro Sánchez reclamant un conveni propi i altres millores laborals. Les jornades de vaga convocades aquest mes de febrer són una de les tantes mobilitzacions del sector sanitari en els darrers mesos, un sector sanitari que s’ha aixecat protestant contra el Ministeri de Sanitat espanyol per la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris.
L’executiu espanyol i els sindicats van tancar un acord per a la reforma el mes de gener, un acord que a les organitzacions mèdiques no van caure bé i que van rebutjar frontalment argumentant que se sentien infrarepresentades en les negociacions i que consideraven que les demandes proposades necessitaven una resposta específica.