Els metges catalans afronten el primer dia de mobilitzacions d’aquesta setmana. La vaga dels metges del país per reclamar millores per al sector de moment no arriba al 40% del seguiment, ja que el sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, xifra el seguiment de la vaga en un 39% sobre els 30.000 professionals del sector sanitari cridats a la vaga.
Pel que fa a les comarques on té més seguiment la vaga dels metges catalans Girona és on les reivindicacions tenen més èxit amb un seguiment del 47%, seguit de Barcelona amb el 45%, Tarragona amb el 24% i a Lleida el 19%. En el cas del seguiment del sector Metges de Catalunya assenyala que la vaga té un seguiment del 44% en els professionals de l’atenció primària i un 25% en els hospitals. Des del sindicat majoritari del sector destaquen, però, que els serveis mínims són alts, ja que s’ha de garantir el servei d’urgències, les unitats vitals, les UCI, hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i les operacions inajornables. Per la seva banda des del Departament de Salut punxen la pilota del sindicat i assenyalen que el seguiment de la vaga de metges al sistema sanitari públic de Catalunya només s’ha situat en el 6,2%.
Metges de Catalunya i el Govern, una relació tensa
Fa mesos que la tensió entre els metges catalans i el departament de Salut és palpable. En una entrevista feta a El Món el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va carregar durament contra la postura del Govern de la Generalitat de Catalunya, a qui ha acusat d’evitar qualsevol mena de negociació amb els sindicats. “El problema és que tenim un Govern que abans de donar el braç a tòrcer i dignificar les condicions en les quals manté les seves metgesses i metges, prefereix que li descapitalitzin el sistema. A la sanitat pública, anem directament cap a l’abisme”, va etzibar el líder sindical.