Els metges catalans tornaran a la mobilització aquest dilluns i el pròxim divendres amb noves jornades de vaga en les quals es posarà pressió al Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya per reclamar un conveni propi i millores laborals. Els metges del país assenyalen que el sector està tensionat per la sobrecàrrega assistencial i l’esgotament professional i reclamen unes millores col·lectives especialment focalitzades en la jornada laboral i els descansos i a eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores, a més de la contractació de professionals sanitaris per poder alleugerir la sobrecàrrega assistencial en la qual estan immersos.
El sindicat majoritari, Metges de Catalunya, ha convocat aquestes dues jornades de vaga -tot i que els metges catalans poden anar tota la setmana a la vaga, ja que el paraigua sindical els cobreix perquè a nivell estatal s’han convocat cinc dies de vaga per reclamar “unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients”, tal com explica el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, en declaracions recollides per l’ACN.
Metges de Catalunya i el Govern, a la gresca
La tensió entre els metges catalans i la Generalitat és palpable. Des del sindicat Metges de Catalunya critiquen la “zero negociació” amb el Departament de Salut per evitar la vaga de metges. Una falta de diàleg per part de la Generalitat que fa que des del sindicat assenyalin que tenen la percepció “que es tracta d’un sistema complex i institucionalitzat. Qui controla els pressupostos és el Govern, però qui té el poder fàctic de les relacions laborals són les patronals sanitàries”. Xavier Lleonart, en una entrevista al 3/24 ha carregat contra aquesta postura de les administracions i ha assegurat que “és un sistema que allunya la negociació i d’arribar a enteses. Es van passant la pilota”.
En una entrevista feta a El Món Xavier Lleonart alerta que la postura de l’executiu català no posa tota la carn a la graella per poder mantenir una negociació amb els sindicats. “El problema és que tenim un Govern que abans de donar el braç a tòrcer i dignificar les condicions en les quals manté les seves metgesses i metges, prefereix que li descapitalitzin el sistema. A la sanitat pública, anem directament cap a l’abisme”, destaca el líder sindical.
Des del sindicat català assenyalen que el país es troba en unes condicions molt diferents de les que s’han gestionat en els últims anys i les darreres negociacions rubricades. “Tenim un sistema sanitari que es va dissenyar per la Catalunya dels sis milions i no s’ha mogut. Ara ja som vuit milions i anem cap als deu”, ha destacat un Lleonart que alerta que “si no fem una reforma radical i invertim el que s’ha d’invertir, tinc la sensació que el sistema sanitari català implosionarà ben aviat”.
Unes reclamacions que venen de lluny
La ‘guerra’ dels metges amb el Govern català i l’espanyol ve de lluny i en els darrers mesos els metges catalans i espanyols s’han mobilitzat amb força per reclamar un conveni propi i altres millores. Al llarg dels darrers mesos tant els metges catalans com els espanyols s’han mobilitzat en diverses ocasions i el conflicte més recent és amb el Ministeri de Sanitat espanyol per la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris. El ministeri i els sindicats que van negociar van tancar un acord per al nou estatut al mes de gener, una signatura que les organitzacions mèdiques van rebutjar per sentir-se infrarepresentades en les negociacions i que consideraven que les demandes proposades necessitaven una resposta específica.