Xavier Lleonart: «En la sanidad pública, vamos directamente hacia el abismo»

Los médicos llevan meses en pie de guerra contra el Departamento de Salud, dirigido por la consejera Olga Pané, por la mejora de sus condiciones laborales, especialmente las que afectan la jornada laboral y los descansos, las guardias médicas o la contratación de profesionales para reducir la sobrecarga asistencial, entre otros. Desde el mes de octubre, los facultativos del país han realizado cinco jornadas de huelga -cuatro de ellas en los últimos dos meses- y han organizado manifestaciones multitudinarias para hacer oír su voz y mantener la presión sobre la administración catalana. La próxima semana vuelven a la carga con dos nuevas jornadas de huelga, el lunes 16 de febrero y el viernes 20, pero no será el final del conflicto. El Món habla con el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, quien asegura que ya están «tomando ideas» de los docentes para las próximas movilizaciones. En esta entrevista, este médico cirujano de urgencias y líder sindical reclama la supresión de las jornadas de guardia de 24 horas y analiza la complicada relación con los actuales responsables del Departamento de Salud.

¿Cómo enfrentan las manifestaciones y días de huelga de la próxima semana?

Con ilusión. Pienso que estamos en un momento clave, en un momento de cambio de muchas cosas. De cambio de modelo, de cambio internacional, de cambio social… Y creo que lo que acabemos consiguiendo o lo que acabemos haciendo en esta época determinará el modelo sanitario y las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras para los próximos quince o veinte años. Y, por tanto, mucha responsabilidad, pero también mucho estímulo.

La mayor parte de las reclamaciones que ponen sobre la mesa no son nuevas, sino que ya hace años que se arrastran. ¿Cree que ha empeorado la situación de los médicos en los últimos años?

Sí, ha empeorado básicamente en precariedad. Es decir, tenemos una administración que no ha reaccionado al grito de auxilio de la profesión médica, que ve cómo se va descapitalizando, y que no hay más reacción que la precarización. Esta semana han presentado la idea de los AIS [la propuesta de la consejería de reorganizar el sistema sanitario en 30 áreas integradas de salud], que básicamente lo que dice es que habrá más cargos a dirigir, porque no me consta que desaparezca ningún cargo de las estructuras actuales, sino que habrá más. Y, que los recursos humanos que hay desplegados en el territorio, es decir, los médicos, básicamente, porque el resto no se mueven, serán los mismos, pero darán más vueltas. Eso se llama precarizar. De entrada, y esto forma parte de la crítica, a partir de lo que hemos visto publicado, porque ni siquiera se nos ha explicado. A falta de conocer la reorganización en profundidad, lo que hay publicado no suena nada bien.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. Barcelona 11.02.2026 | Mireia Comas

Ahora comentaba que no se les ha invitado para comentarles esta última propuesta de los AIS. Desde que comenzó el periodo de huelgas, ¿han podido mantener conversaciones con el Departamento?

Estrictamente, formalmente, la última conversación que tuvimos con el departamento fue antes de Navidad con la reunión de la mesa de diálogo de médicos y médicas. Y, por las manifestaciones, la última fue el 3 de octubre [coincidiendo con la primera huelga contra la consejera Pané], que nos recibieron y nos dijeron que tomaban nota de nuestras reivindicaciones y nos darían respuesta. Y hasta ahora, nada.

¿Ha empeorado la comunicación con la consejería desde que gobierna Salvador Illa?

Sí, sin duda. Con el anterior gobierno la comunicación era un poco más fluida. Es decir, que los resultados son casi los mismos, pero no los mismos, porque [con el anterior ejecutivo] se creó una mesa de diálogo médico y una mesa de armonización, que tuvieron un cierto recorrido y permitieron algunas mejoras. Y desde que está el gobierno actual han dejado que muera, por decirlo de alguna manera. Es evidente que el diálogo con la anterior administración era más fluido. Es una cuestión absolutamente ideológica del gobierno que encabeza el presidente Salvador Illa y de su consejera. En octubre nos reunimos con el presidente y nos manifestó que era obvio que se necesitaba tener un diálogo más fluido con los médicos. Desde entonces no hemos tenido ningún diálogo, lo que hace pensar…

«Todas las reivindicaciones que hacemos en las convocatorias de esta semana son de competencia autonómica»

En las anteriores manifestaciones, desde Metges de Catalunya exigían un estatuto médico propio. Ahora que se ha acordado el nuevo estatuto marco en Madrid, el cual incluye directrices para los médicos, ¿mantienen todavía esta reclamación?

Bueno, se ha cerrado una primera fase. Pero sí, la mantenemos, nos da más alas aún. Es decir, primero, entendemos que el preacuerdo del estatuto marco en Madrid nos impulsa a alcanzar nuestras condiciones particulares porque, debe quedar muy claro, no es que queramos un estatuto médico propio porque nos consideremos mejores ni más guapos. Queremos un estatuto médico propio o un convenio médico, aquí en Cataluña, básicamente porque las normas actuales nos condenan de una forma permanente a una precarización con la aquiescencia de los sindicatos que firman estas normas. Es decir, no hay ninguna categoría profesional, ninguna, que se le obligue a trabajar 48 horas semanales, ninguna otra que no sean los médicos. No hay ninguna otra categoría profesional que se le obligue de forma institucional a hacer jornadas de hasta 24 horas. Si los sindicatos que dicen representarnos a todas y todos, incluidas las médicas y médicos, firman eso, no queremos estar en ese estatuto. Dicho de otra manera, con una norma que nos igualara a todos en este sentido [el de las jornadas y las guardias], seguramente no seríamos tan combativos. O sea, solo somos diferentes por aquello que es más duro, pero dentro de la misma casa. Para estar en un barracón dentro de casa, prefiero tener mi propio barracón.

Crear una norma propia depende de Madrid, pero ¿hay muchas cuestiones que sí se podrían resolver en Cataluña?

No todo depende de Madrid. Ya lo dijo el director general de Profesionales, Jordi Vilana, en una entrevista reciente, donde decía que la política de recursos humanos en sanidad era completamente competencia de la administración autonómica. Por tanto, sí que es cierto que si tú consigues a nivel estatal una norma diferente, pues eso se traslada y se aplica, pero no necesitas una norma estatal, porque aquí puedes crear una norma separada. Con las competencias transferidas, la administración autonómica es plenamente competente para hacer esta norma. Por tanto, podemos conseguirlo en Madrid, pero también lo pueden conseguir aquí, sin ningún tipo de problema. Por eso las convocatorias de huelga son duales. Es decir, nosotros apoyamos la convocatoria estatal, pero también ponemos el acento en una convocatoria en el ámbito de Cataluña, porque entendemos que la consejería y la administración autonómica tienen algo que decir al respecto.

¿Cuáles son los aspectos en los que la consejería podría intervenir?

Mira, me podría estar todo el día [ríe]. Y todas las reivindicaciones que hacemos en las convocatorias de esta semana son de competencia autonómica. Como cuestiones relevantes, el Departamento de Salud puede abolir las guardias de 24 horas de hoy para mañana, porque solo hace falta hacer un decreto que diga cómo se deben regular estas jornadas. No hace falta hacer ningún gran alboroto. Otra cuestión, sin ir más lejos, es que los médicos catalanes de la concertada, que son los que hacen jornadas más largas, hacen 1.688 horas, casi 200 más al año que sus vecinos de Aragón. Esto es una competencia puramente autonómica. Si la Generalitat decreta que hacemos 1.519 horas como en Aragón, es plenamente competente. Si hace eso es porque delega, o porque se quita las pulgas de encima, pero es competencia suya.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. Barcelona 11.02.2026 | Mireia Comas

Pero no parece que lo quiera hacer.

Por ejemplo, este martes hicimos la reunión de mediación con el Departamento de Trabajo, y también vinieron las tres patronales de la concertada. También estaban invitados el Departamento de Salud y el Servei Català de Salut, que declinaron, básicamente porque, y lo dicen textualmente, consideran que las reivindicaciones son responsabilidad del ministerio, o son responsabilidad de los convenios sectoriales, o lo son de las empresas sanitarias. De repente, el Departamento de Salud no tiene ninguna competencia [ríe]. Durante esta reunión se vivió una situación muy kafkiana. Hay una de las reivindicaciones que está puesta en la convocatoria de huelga que es limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas al día entre presenciales y telemáticas.

Esto viene de una reivindicación antigua, de 2017, momento en que se hizo una huelga y se firmó con el departamento la limitación de la agenda también con 25 visitas. Pero en aquel momento no había visitas telemáticas. Ahora, lo que se están encontrando los compañeros y compañeras es, primero, que se saltan normalmente buena parte de estas limitaciones que están firmadas, pero, además, en los casos que no se lo saltan, te ponen 25 visitas presenciales y un chorro de telemáticas, como si la telemática no fuera una visita. Cuando hicimos la mediación nos alegaron dos cosas. La primera, la falta de presupuesto. Y, la segunda, que ya hay abiertas mesas de negociación como la del convenio del Siscat. Entonces, tomando este ejemplo, yo les dije que para esta reivindicación no hacen falta presupuestos, porque es cuestión de crear una simple normativa. Y también les dije que nunca había visto que hubiera un convenio que incluyera esta cuestión.

«La administración sabe que deshacer el modelo de guardias de 24 horas implica contratar más profesionales»

¿Y qué respondieron?

Me dijeron que no. Entonces, mi pregunta es, si dicen que no pueden negociar por la limitación presupuestaria y porque hay abiertas mesas del convenio, ¿dónde se negocia esto? Salieron como pudieron, hasta el punto que la mediadora del Departamento de Trabajo les decía que tenían que responder a la pregunta. Es kafkiano que haya un bloqueo voluntario para hablar de cuestiones de calidad asistencial. Limitar las visitas a 25 al día no es un capricho, es poder dedicar el tiempo necesario para cada paciente y poder dar una asistencia de calidad. Que un médico en primaria haga entre 60 y 70 visitas al día no da calidad. Es imposible que la dé. Nuestro lema de «A ti también te afecta» es esto. Nosotros no pedimos un incremento de salario, es querer hacer bien nuestro trabajo, y resulta que en este país no hay nadie [en referencia a la administración] que quiera que hagamos bien nuestro trabajo.

Antes comentaba que el Gobierno podría decidir suprimir las guardias de 24 horas de un día para otro. Estas guardias, sin embargo, siempre han existido. ¿Qué ha cambiado en los últimos años para convertirse en una reclamación troncal?

Es cierto que desde hace mucho tiempo existen las guardias de 24 horas, pero hay que situarlas en un contexto que no es el actual. Este tipo de guardias hubo una época, entre los años 60 y 70, que estaban extendidas por toda Europa, e incluso en Estados Unidos. En aquella época, estas jornadas tenían sentido porque los sistemas de salud debían dar atención 24/7. Y, dado que la presión asistencial de los servicios de urgencias era relativamente baja, es decir, no había el cúmulo de pacientes y la escasez de medios humanos y técnicos que hay ahora, proponían a los médicos que estaban trabajando hacer, por un sobresueldo, una extensión de su jornada y dar cobertura a esta atención 24/7. En aquel momento, sin embargo, cuando se concibieron estas guardias, funcionaban un poco como los bomberos. Es decir, yo estoy en el parque y si hay un incendio me llaman, pero ¿cuántos incendios puede haber? ¿Uno o dos? Bueno, si hay un fenómeno meteorológico es diferente, pero en el día a día no los activan muchas veces. Esta era la misma expectativa con las guardias de los médicos.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. Barcelona 11.02.2026 | Mireia Comas

Unas expectativas que no se cumplen actualmente.

Exacto, ni mucho menos. La expectativa de trabajo de un médico de los años setenta no tiene nada que ver con las urgencias hospitalarias y de los centros de atención primaria de hoy en día. Son auténticos supermercados o cadenas de producción, por decirlo de alguna manera, donde el médico está en un non-stop constante. Ha cambiado de una forma tan radical que se ha desvirtuado el motivo por el cual se instauró este tipo de jornada. Y, si a eso le añades el relevo generacional de toda la generación que vivió la implementación de este sistema por una nueva generación que tiene otras prioridades, y me parece estupendo, como la conciliación, todo revienta. Es un modelo que en el resto de Europa ya no funciona, y que, además, somos el único país que todavía lo mantiene. Es un modelo absolutamente obsoleto que están prolongando artificialmente por la falta de profesionales, porque saben que deshacer el modelo de guardias de 24 horas implica contratar más profesionales para poder seguir dando esta cobertura. Unos profesionales que saben que no tienen.

¿Esta falta de profesionales no se podría resolver formando más?

Cataluña ya tiene suficientes médicos para dar servicio a la sanidad pública, lo que pasa es que no tiene suficientes médicos que quieran estar en la sanidad pública. El otro día veía una noticia que decía que este año abrirán cuatro nuevos grandes hospitales privados. La gente que está construyendo estos hospitales ha hecho sus estudios de mercado, sabe cuánto personal necesitará y sabe de dónde los sacará. Saben que los sacarán de la pública porque les ofrecerán mejores condiciones, y a eso se le llama descapitalizar la sanidad pública. El problema es que tenemos un Gobierno que antes de ceder y dignificar las condiciones en las que mantiene a sus médicas y médicos, prefiere que le descapitalicen el sistema. En la sanidad pública, vamos directamente hacia el abismo.

¿Esta tendencia hacia el abismo que comenta es lo que los llevó a presentar de la mano de Vox una propuesta de resolución en el Parlamento para instar al gobierno español a crear un estatuto médico propio?

Aquí es donde alguien se tiene que plantear qué es lo que está sucediendo en este país, donde hay toda una serie de formaciones políticas que miran hacia otro lado mientras todo esto está pasando. Y que la única formación política con representación parlamentaria, y que la vota gente, que se plantea que esto tiene que cambiar es una formación de extrema derecha. Yo, en este sentido, aquí, mi partido político son los médicos. Nosotros nos hemos hecho una reflexión, que viene de la evolución del pensamiento instaurado por mis predecesores, y la consigna es que Metges de Catalunya debe estar allí donde se hable de las condiciones de los médicos. Ojalá los otros partidos asuman esto, porque no es mi deseo ir de la mano solo de este partido, en ningún caso. La pregunta es ¿por qué el resto de partidos no lo tienen claro? Tal como he dicho antes, y creo que es muy importante, el convenio médico no es una ocurrencia porque queramos ser más guapos, es que sales de España y todos los médicos tienen un convenio propio. Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania… Todos tienen un convenio médico aparte, porque nuestro trabajo tiene unas singularidades que hace que se tengan que negociar con sus representantes. Es más, este modelo ya está funcionando en nuestra sanidad. Se llama Hospital Clínic, donde los médicos y facultativos tienen su propio convenio y, que yo sepa, no se hunde el sistema sanitario. Al contrario, es uno de los centros de referencia, por tanto, mal no debe ir. No estamos descubriendo la pólvora.