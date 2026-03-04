Los médicos vuelven a la carga para exigir mejoras en las condiciones laborales. El sindicato Metges de Catalunya, mayoritario en el país, ha convocado a los facultativos a dos nuevas jornadas de huelga el jueves 19 y el viernes 20 de marzo para continuar endureciendo la presión contra la consejera de Salud, Olga Pané. Además, para esa misma semana, el colectivo médico también ha convocado paros en todo el estado español, con el apoyo del sindicato catalán, para reclamar mejoras laborales, por lo que los médicos catalanes tienen la opción de adherirse a la huelga exclusivamente catalana -del 19 y el 20 de marzo- o a la convocatoria española, haciendo huelga desde el lunes 16 hasta el viernes 20. Desde el sindicato médico mayoritario mantienen que la consejería no ha abierto ninguna negociación con ellos para intentar acercar posiciones.

Esta nueva convocatoria se suma a la semana de huelga convocada por los principales sindicatos de docentes, que mantienen un fuerte pulso con el Gobierno desde hace meses para lograr mejoras laborales y salariales. Los sindicatos USTEC, UGT, CCOO, CGT y Aspepc, de profesores de secundaria, han llamado a maestros y profesores al paro para hacer oír de nuevo su voz, tal como ya hicieron el pasado 11 de febrero con una manifestación multitudinaria. Los docentes quieren volver a repetir la hazaña el viernes 20 de marzo, y por eso han anunciado una protesta unitaria en el centro de Barcelona. Así pues, durante la semana del 16 al 20 de marzo, médicos y docentes vuelven a estar llamados a la huelga, lo que aún endurece más el tono contra el gobierno de Salvador Illa. Y, de momento, ninguno de los dos conflictos parece estar cerca de resolverse.

La concentración de los médicos luciendo la bata blanca | Albert Hernàndez (ACN)

Los médicos mantienen las reclamaciones

En esta nueva convocatoria catalana de huelga, los médicos mantienen las mismas reivindicaciones que en las siete anteriores protestas. Desde Metges de Catalunya insisten en que la regulación de las condiciones de trabajo del personal médico «es competencia de la Generalitat«, no de Madrid, tal como defienden desde la administración catalana. En este sentido, el sindicato recuerda que el marco normativo vigente permite a las comunidades autónomas establecer «mejoras específicas en materia de jornada, descansos y organización del trabajo, sin necesidad de esperar reformas de ámbito estatal». Es decir, apuntan que la consejera Pané tiene la potestad de introducir cambios en las condiciones laborales del sector sin tener que depender del gobierno español, lo que permitiría paliar algunas de las carencias del sector.

En concreto, desde Metges de Catalunya reclaman reformar el funcionamiento de las jornadas de guardia, incluyendo también la retribución de estas horas; limitar las agendas de los médicos de familia a veinticinco visitas diarias, tanto presenciales como telemáticas; anticipar la edad de jubilación y reducir la jornada laboral de los facultativos. De hecho, tal como detallaba el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, en una entrevista con El Món, los médicos catalanes trabajan cerca de doscientas horas más que sus homólogos aragoneses. Todas estas reclamaciones, tal como recuerdan, son competencia de la consejería, ya que son cuestiones que no es necesario acordar conjuntamente en todo el Estado español.