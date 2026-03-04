Els metges tornen a la càrrega per exigir millores en les condicions laborals. El sindicat Metges de Catalunya, majoritari al país, ha convocat els facultatius a dues noves jornades de vaga el dijous 19 i el divendres 20 de març per continuar endurint la pressió contra la consellera de Salut, Olga Pané. A banda, per aquella mateixa setmana, el col·lectiu mèdic també ha convocat aturades arreu de l’estat espanyol, amb el suport del sindicat català, per reclamar millores laborals, motiu pel qual els metges catalans tenen l’opció d’adherir-se a la vaga exclusivament catalana -del 19 i el 20 de març- o a la convocatòria espanyola, fent vaga des del dilluns 16 fins al divendres 20.
Aquesta nova convocatòria s’afegeix a la setmana de vaga convocada pels principals sindicats de docents, que mantenen un fort pols amb el Govern des de fa mesos per aconseguir millores laborals i salarials. Els sindicats USTEC, UGT, CCOO, CGT i Aspepc, de professors de secundària, han cridat a mestres i professors a l’aturada per fer sentir de nou la seva veu, tal com ja van fer el passat 11 de febrer amb una manifestació multitudinària. Els docents volen tornar a repetir la fita el divendres 20 de març, i per això han anunciat una protesta unitària al centre de Barcelona. Així doncs, durant la setmana del 16 al 20 de març, metges i docents tornen a estar cridats a la vaga, cosa que encara endureix més el to contra el govern de Salvador Illa. I, de moment, cap dels dos conflictes sembla estar a prop de resoldre’s.
Els metges mantenen les reclamacions
En aquesta nova convocatòria catalana de vaga, els metges mantenen les mateixes reivindicacions que en les set anteriors protestes. Des de Metges de Catalunya insisteixen que la regulació de les condicions de treball del personal mèdic “és competència de la Generalitat“, no de Madrid, tal com defensen des de l’administració catalana. En aquest sentit, el sindicat recorda que el marc normatiu vigent permet a les comunitats autònomes establir “millores específiques en matèria de jornada, descansos i organització del treball, sense necessitat d’esperar reformes d’àmbit estatal”. És a dir, apunten que la consellera Pané té la potestat d’introduir canvis en les condicions laborals del sector sense haver de dependre del govern espanyol, cosa que permetria pal·liar algunes de les mancances del sector.
En concret, des de Metges de Catalunya reclamen reformar el funcionament de les jornades de guàrdia, incloent-hi també la retribució d’aquestes hores; limitar les agendes dels metges de família a vint-i-cinc visites diàries, tant presencials com telemàtiques; anticipar l’edat de jubilació i reduir la jornada laboral dels facultatius. De fet, tal com detallava el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, en una entrevista amb El Món, els metges catalans treballen prop de dues-centes hores més que els seus homòlegs aragonesos. Totes aquestes reclamacions, tal com recorden, són competència de la conselleria, ja que són qüestions que no cal acordar conjuntament arreu de l’Estat espanyol.