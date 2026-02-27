Educació proposa apujar un 25% el complement específic dels docents fins al 2029

Nova proposta del Departament d’Educació per als sindicats del sector. La Generalitat ha plantejat aquest divendres als representants dels docents un acord laboral que preveu un increment del 25% en el complement específic dels afectats des d’ara fins al 2029. Això suposaria uns 2.500 euros anuals més que ara, uns 180 euros en 14 pagues, i 1.000 euros més que la proposta de la setmana passada. Fonts de la conselleria recollides per l’ACN apunten que s’ha avançat “molt” en un document de mesures, que aprofundiria en el model d’escola inclusiva, la reducció de ràtios, la disminució de la sobrecàrrega de feina i la defensa de la democràcia als centres.
Els diferents sindicats han valorat positivament l’apropament de postures en altres temes, però encara es mostren distants i demanen continuar negociant la setmana vinent sobretot l’increment retributiu. De fet, les dues parts s’han instat a seguir negociant la setmana que ve, però els representants dels docents ja han advertit que mantenen el calendari de mobilitzacions i que qualsevol preacord haurà de ser ratificat per les bases.
“Inacceptable i insuficient”
Des del sindicat majoritari, USTEC, creuen que es tracta d’una proposta “inacceptable” i “insuficient”, ja que l’augment del 6,6% en quatre anys “no compensa” la pèrdua de poder adquisitiu, que és del 25%. Així, el sindicat admetria parlar d’un augment progressiu en 2 o 3 anys només si “l’augment principal és aquest mateix any”. En aquest sentit, demanen incrementar el complement específic, el de destinació o nous complements i asseguren que el Departament s’ha compromès a comparar les retribucions amb altres autonomies i a continuar posant sobre la taula propostes.
Per la seva banda, des de la UGT assenyalen que no acceptaran cap proposta salarial que no sigui “formal i per escrit” i que suposi un compromís pressupostari per a l’administració. Afegeixen que Educació els ha plantejat que les places docents perfilades, que es poden escollir per les direccions, no podran superar el 3% del total el curs que ve, quan ara pot arribar al 50%.