Educación propone aumentar un 25% el complemento específico de los docentes hasta 2029

Nueva propuesta del Departamento de Educación para los sindicatos del sector. La Generalitat ha planteado este viernes a los representantes de los docentes un acuerdo laboral que prevé un incremento del 25% en el complemento específico de los afectados desde ahora hasta 2029. Esto supondría unos 2.500 euros anuales más que ahora, unos 180 euros en 14 pagas, y 1.000 euros más que la propuesta de la semana pasada. Fuentes de la consejería recogidas por la ACN apuntan que se ha avanzado «mucho» en un documento de medidas, que ahondaría en el modelo de escuela inclusiva, la reducción de ratios, la disminución de la sobrecarga de trabajo y la defensa de la democracia en los centros.

Los diferentes sindicatos han valorado positivamente el acercamiento de posturas en otros temas, pero aún se muestran distantes y piden continuar negociando la próxima semana sobre todo el incremento retributivo. De hecho, ambas partes se han instado a seguir negociando la semana que viene, pero los representantes de los docentes ya han advertido que mantienen el calendario de movilizaciones y que cualquier preacuerdo deberá ser ratificado por las bases.

«Inaceptable e insuficiente»

Desde el sindicato mayoritario, USTEC, creen que se trata de una propuesta «inaceptable» e «insuficiente», ya que el aumento del 6,6% en cuatro años «no compensa» la pérdida de poder adquisitivo, que es del 25%. Así, el sindicato admitiría hablar de un aumento progresivo en 2 o 3 años solo si «el aumento principal es este mismo año». En este sentido, piden incrementar el complemento específico, el de destino o nuevos complementos y aseguran que el Departamento se ha comprometido a comparar las retribuciones con otras autonomías y a continuar poniendo sobre la mesa propuestas.

Por su parte, desde la UGT señalan que no aceptarán ninguna propuesta salarial que no sea «formal y por escrito» y que suponga un compromiso presupuestario para la administración. Añaden que Educación les ha planteado que las plazas docentes perfiladas, que se pueden elegir por las direcciones, no podrán superar el 3% del total el próximo curso, cuando ahora puede llegar al 50%.