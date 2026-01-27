El gobierno español y los sindicatos Satse, CCOO, UGT y CSIF han llegado a un acuerdo para el nuevo estatuto marco sanitario. «Ha habido negociaciones difíciles e incluso momentos tensos, pero todo lo que es importante es complejo, y el diálogo es el único camino«, ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en Madrid. Los sindicatos celebran que el pacto permitirá mejorar las condiciones laborales en los centros sanitarios públicos y destacan que se incluyen más de 100 millones de euros en el anteproyecto de ley del nuevo estatuto marco en temas como la jornada, la conciliación o la jubilación.

El sindicato Metges de Catalunya, que reclamaba un estatuto marco propio para los médicos, ha asegurado que tiene “muchas dudas” sobre el nuevo acuerdo y reitera que no se sienten “representados”, por lo que han instado al Departamento de Salud a “mejorar” las condiciones laborales de los médicos más allá de este estatuto marco. Así, el colectivo mantiene el calendario de movilizaciones en todo el Estado, con huelgas de una semana cada mes entre febrero y junio, mientras que en Cataluña habrá una convocatoria propia para interpelar directamente a la consejería. También califican de “marketing” la reducción de las guardias de 24 horas anunciada por el Ministerio de Sanidad.

Un acuerdo de consenso de todo el personal sanitario

En cambio, el resto de sindicatos defienden que el acuerdo para el nuevo estatuto marco cuenta con el apoyo de la mayor parte del sector y celebran los avances que recoge. «La sanidad pública funciona gracias al esfuerzo diario de casi un millón de personas del Sistema Nacional de Salud, que eligen democráticamente a sus representantes sindicales cada cuatro años, formando así la representación legal. Por tanto, somos las organizaciones sindicales presentes aquí las que, mayoritariamente y legítimamente, representamos a las personas del sistema de salud», ha remarcado Humberto Muñoz, responsable de la sectorial de salud de CCOO.

En cuanto a la aspiración de los médicos de tener un estatuto marco propio, Muñoz ha criticado que quieran ir por libre y ha insistido en que el texto acordado con el ministerio «garantiza» el «buen funcionamiento» de la sanidad pública. «Resulta absurdo volver a un sistema basado en compartimentos estancos y estatutos fragmentados para cada categoría profesional, que acabaría dinamitando el funcionamiento coordinado que requiere la sanidad pública moderna», ha sentenciado.