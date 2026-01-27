El govern espanyol i els sindicats signen un acord pel nou estatut marc sanitari

El govern espanyol i els sindicats Satse, CCOO, UGT i CSIF han arribat a un acord pel nou estatut marc sanitari. “Hi ha hagut negociacions difícils i fins i tot moments tensos, però tot el que és important és complex, i el diàleg és l’únic camí“, ha destacat la ministra de Sanitat, Mónica García, en una roda de premsa a Madrid. Els sindicats celebren que el pacte permetrà millorar les condicions laborals als centres sanitaris públics i destaquen que s’inclouen més de 100 milions d’euros a l’avantprojecte de llei del nou estatut marc en temes com la jornada, la conciliació o la jubilació.
El sindicat Metges de Catalunya, que reclamava un estatut marc propi per als metges, ha assegurat que té “molts dubtes” sobre el nou acord i reitera que no s’hi veuen “representats”, per la qual cosa han instat el Departament de Salut a “millorar” les condicions laborals dels metges més enllà d’aquest estatut marc. Així, el col·lectiu manté el calendari de mobilitzacions arreu de l’Estat, amb vagues d’una setmana cada mes entre febrer i juny, si bé a Catalunya hi haurà una convocatòria pròpia per interpel·lar directament la conselleria. També qualifiquen de “màrqueting” la reducció de les guàrdies de 24 hores anunciada pel Ministeri de Sanitat.
Un acord de consens de tots el personal sanitari
En canvi, la resta de sindicats defensen que l’acord per al nou estatut marc té el suport de la major part del sector i celebren els avenços que recull. “La sanitat pública funciona gràcies a l’esforç diari de gairebé un milió de persones del Sistema Nacional de Salut, que escullen democràticament els seus representants sindicals cada quatre anys, formant així la representació legal. Per tant, som les organitzacions sindicals presents aquí les que, majoritàriament i legítimament, representem les persones del sistema de salut”, ha remarcat Humberto Muñoz, responsable de la sectorial de salut de CCOO.
Pel que fa a l’aspiració dels metges de tenir un estatut marc propi, Muñoz ha criticat que vulguin anar per lliure i ha insistit que el text acordat amb el ministeri “garanteix” el “bon funcionament” de la sanitat pública. “Resulta absurd tornar a un sistema basat en compartiments estancats i estatuts fragmentats per a cada categoria professional, que acabaria dinamitant el funcionament coordinat que requereix la sanitat pública moderna”, ha sentenciat.