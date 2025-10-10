La reforma de l’estatut marc del personal sanitari ja no només provoca un conflicte entre els professionals del sector i el Ministeri de Sanitat, en mans de la ministra Mónica García; sinó que també provoca algunes discrepàncies internes entre els diferents col·lectius. Just una setmana després de la manifestació dels metges, impulsada pel sindicat de Metges de Catalunya, en el marc de la vaga del col·lectiu arreu de l’estat, el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha condemnat algunes de les declaracions que es van fer durant les protestes: “Treballem al costat de la resta de professionals, aportant continuïtat, detecció, educació per a la salut, acompanyament i gestió clínica en tots els àmbits assistencials”, reivindica el COIB, que fa una crida a “preservar el respecte” entre professionals.
Des del col·legi argumenten que durant les protestes dels metges es van veure alguns cartells i es van fer algunes proclames que no contribueixen al “respecte mutu” entre els diferents col·lectius sanitaris, tots dos travessats pel mateix estatut marc -i, per tant, per la mateixa reforma. En aquest sentit, l’organisme barceloní rebutja aquelles declaracions que projecten “una visió jeràrquica de la salut” i demana “evitar missatges que, de forma directa o indirecta, menystinguin altres col·lectius o generin alarma en la ciutadania”. Les infermeres advoquen per un debat sanitari “constructiu i honest”. En el comunicat, el col·legi d’infermeria considera prioritari reconèixer les competències de les infermeres en qualsevol reforma normativa, ja que recorda que també són personal facultatiu.
Reivindicacions compartides
Malgrat algunes discrepàncies entre els metges i les infermeres -ja que el col·lectiu mèdic reclama un estatut propi per a ells-, bona part de les reivindicacions dels dos col·lectius són similars. Per exemple, tots dos grups professionals demanen condicions laborals i retributives adequades a la responsabilitat i a la càrrega assistencial que assumeixen, ja que consideren que actualment estan infrapagats. A banda, les infermeres també exigeixen al govern espanyol tenir un paper actiu en les taules de negociació on es decideixen les polítiques del sector. Ara bé, tot i els factors en comú, la darrera protesta dels metges -o, com a mínim, alguns cartells que s’hi van veure- han obert una petita escletxa entre els dos grups professionals.