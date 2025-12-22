El conflicte entre els metges i el govern espanyol continua més viu que mai. L’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF), conformada per 16 entitats d’arreu de l’estat, entre les quals hi ha el sindicat Metges de Catalunya, s’han reunit aquest dilluns amb el Ministeri de Sanitat, dirigit per Mónica García, per analitzar i debatre l’últim esborrany de la reforma de l’estatut marc, acordat amb els sindicats representats en les taules de negociació. I el resultat de la reunió ha estat l’esperat. L’organització considera que el text pactat amb altres sindicats no corregeix els principals dèficits laborals dels metges del sistema nacional de salut (SNS) ni respon al canvi generacional, motiu pel qual han anunciat que tornaran a sortir al carrer.
Els metges ja havien convocat dues jornades de vaga per al catorze i quinze de gener, i després de la reunió d’avui asseguren que hi haurà més mobilitzacions. El pols, doncs, continua. Segons l’agrupació de metges, el preacord pactat amb SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT i CSIF manté els facultatius en una situació de desavantatge respecte d’altres col·lectius de l’SNS, amb jornades superiors i sense garanties homogènies de descans. També alerten que la reducció de les guàrdies a 17 hores pot quedar en paper mullat en determinades especialitats, així com en caps de setmana i festius si les administracions al·leguen problemes organitzatius per poder-les complir, ja que l’esborrany acordat fixa que és competència de cada govern autonòmic establir aquestes jornades, ja que l’estatut només actua de marc normatiu.
Clam unit per un estatut mèdic propi
Tenint en compte l’estat actual de les negociacions, el col·lectiu de metges d’arreu de l’estat manté el clam unitari per un estatut mèdic independent de la resta de col·lectius del sistema sanitari: “No renunciarem a l’estatut mèdic ni desistirem de les nostres legítimes reivindicacions, perquè no és només per nosaltres, sinó també i sobretot per mantenir la qualitat de l’assistència i el nostre compromís envers els pacients. Perquè pacients som o serem tots“, exclamen a través d’un comunicat conjunt. En aquesta línia, l’agrupació de metges estatal, amb representació del sindicat català majoritari, considera un “error històric” i una “oportunitat perduda” pel ministeri la reforma actual de l’estatut marc, ja que asseguren que “manté al personal mèdic i facultatiu en el mateix lloc, si no pitjor, que es trobava el 2003”: “Es posa una bena als ulls per a no veure el canvi generacional i la nova cultural laboral dels joves metges, que no estan disposats a tot en nom de la vocació i no accepten l’explotació com a moneda de canvi”, asseveren. Els metges, doncs, mantenen la lluita amb el govern espanyol.