El conflicto entre los médicos y el gobierno español continúa más vivo que nunca. La Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), conformada por 16 entidades de todo el estado, entre las cuales está el sindicato Metges de Catalunya, se han reunido este lunes con el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, para analizar y debatir el último borrador de la reforma del estatuto marco, acordado con los sindicatos representados en las mesas de negociación. Y el resultado de la reunión ha sido el esperado. La organización considera que el texto pactado con otros sindicatos no corrige los principales déficits laborales de los médicos del sistema nacional de salud (SNS) ni responde al cambio generacional, motivo por el cual han anunciado que volverán a salir a la calle.

Los médicos ya habían convocado dos jornadas de huelga para el catorce y quince de enero, y después de la reunión de hoy aseguran que habrá más movilizaciones. El pulso, por lo tanto, continúa. Según la agrupación de médicos, el preacuerdo pactado con SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF mantiene a los facultativos en una situación de desventaja respecto a otros colectivos del SNS, con jornadas superiores y sin garantías homogéneas de descanso. También advierten que la reducción de las guardias a 17 horas puede quedar en papel mojado en determinadas especialidades, así como en fines de semana y festivos si las administraciones alegan problemas organizativos para poder cumplirlas, ya que el borrador acordado fija que es competencia de cada gobierno autonómico establecer estas jornadas, ya que el estatuto solo actúa como marco normativo.

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) / David Zorrakino (Europa Press)

Clamor unitario por un estatuto médico propio

Teniendo en cuenta el estado actual de las negociaciones, el colectivo de médicos de todo el estado mantiene el clamor unitario por un estatuto médico independiente del resto de colectivos del sistema sanitario: «No renunciaremos al estatuto médico ni desistiremos de nuestras legítimas reivindicaciones, porque no es solo por nosotros, sino también y sobre todo para mantener la calidad de la asistencia y nuestro compromiso hacia los pacientes. Porque pacientes somos o seremos todos«, exclaman a través de un comunicado conjunto. En esta línea, la agrupación de médicos estatal, con representación del sindicato catalán mayoritario, considera un “error histórico” y una “oportunidad perdida” por el ministerio la reforma actual del estatuto marco, ya que aseguran que «mantiene al personal médico y facultativo en el mismo lugar, si no peor, que se encontraba en 2003»: «Se pone una venda en los ojos para no ver el cambio generacional y la nueva cultura laboral de los jóvenes médicos, que no están dispuestos a todo en nombre de la vocación y no aceptan la explotación como moneda de cambio», aseguran. Los médicos, por lo tanto, mantienen la lucha con el gobierno español.