El Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, ha anunciado este lunes por la tarde que ha alcanzado un preacuerdo sobre la reforma del estatuto marco del personal sanitario con las organizaciones sindicales representadas en la mesa de negociación. En concreto, la máxima responsable de sanidad del gobierno español ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos SATSE -de enfermería-, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores (UGT), el CSIF y CIG-Saúde. A consecuencia del acuerdo alcanzado, las organizaciones sindicales han suspendido las paradas previstas para el mes de enero, «permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo estatuto», añade el Ministerio. Este preacuerdo, sin embargo, no permite poner fin al conflicto persistente entre algunos profesionales del sector sanitario y la administración.

A pesar de que los sindicatos representados en la mesa desconvocan las protestas, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF por sus siglas en español), donde está representado el sindicato de Médicos de Cataluña -mayoritario en el país-, sí que mantiene las dos jornadas de huelga previstas para el catorce y quince de enero. «Nosotros mantenemos las mismas convocatorias previstas», mantienen fuentes de Médicos de Cataluña en conversación con El Món. Desde el sindicato apuntan que el contenido del preacuerdo es «de mínimos» que «deja en el aire muchas cosas»: «Es una jugada hábil de la ministra. Responde al hecho de que el viernes las comunidades gobernadas por el PP le pidieron a la ministra que retirara el proyecto porque era un fracaso, y ella les respondió que lo consultaría este lunes con los sindicatos«, argumentan las mismas fuentes sindicales consultadas. De esta reunión con los sindicatos representados en las negociaciones ha salido este preacuerdo, el cual permite al gobierno español continuar avanzando con la reforma del estatuto marco.

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) / David Zorrakino (Europa Press)

El contenido del preacuerdo

Según ha informado el gobierno español esta misma tarde, entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud. El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial a todo el personal estatutario que cumpla los requisitos fijados en la normativa de seguridad social, otra de las reclamaciones que había generado más recelo entre los sindicatos y la Moncloa durante las negociaciones. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Este acuerdo «tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud», destacan desde el ministerio.

Para el colectivo de médicos, sin embargo, este preacuerdo no apaga el conflicto. Al contrario. La agrupación de médicos por un estatuto médico, que aglutina 16 organizaciones médicas de todo el estado español, asegura que el preacuerdo se ha pactado «con organizaciones sindicales no médicas» y destaca que el pacto «no tiene nada que ver con el conflicto médico». Por este motivo, pues, los médicos mantienen las dos jornadas de huelga previstas para el mes de enero. En esta línea, desde Médicos de Cataluña también remarcan que el preacuerdo entre Ministerio y algunos sindicatos también establece que es competencia de cada gobierno autonómico implantar las cuestiones fijadas en el estatuto marco: «El Ministerio hace como un marco, pero después la implantación de todo esto depende de cada comunidad autónoma. Y ahí está la trampa. Si el estatuto dice que la jornada es de 35 horas, pero una comunidad justifica que no la puede implantar, no aplica», detallan fuentes del sindicato médico mayoritario del país. Teniendo en cuenta esta situación, pues, el conflicto sigue.