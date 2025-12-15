El Ministeri de Sanitat, dirigit per la ministra Mónica García, ha anunciat aquest dilluns a la tarda que ha assolit un preacord sobre la reforma de l’estatut marc del personal sanitari amb les organitzacions sindicals representades en la taula de negociació. En concret, la màxima responsable de sanitat del govern espanyol ha arribat a un preacord amb els sindicats SATSE -d’infermeria-, Comissions Obreres, Unió General de Treballadors (UGT), el CSIF i CIG-Saúde. A conseqüència de l’acord aconseguit, les organitzacions sindicals han suspès les aturades previstes per al mes de gener, “permetent així avançar amb estabilitat la tramitació del nou estatut”, afegeix el Ministeri. Aquest preacord, però, no permet posar fi al conflicte persistent entre alguns professionals del sector sanitari i l’administració.
Malgrat que els sindicats representats a la mesa desconvoquen les protestes, l’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF per les sigles en castellà), on està representat el sindicat de Metges de Catalunya -majoritari al país-, sí que manté les dues jornades de vaga previstes per al catorze i quinze de gener. “Nosaltres mantenim les mateixes convocatòries previstes”, mantenen fonts de Metges de Catalunya en conversa amb El Món. Des del sindicat apunten que el contingut del preacord és “de mínims” que “deixa enlaire moltes coses”: “És una jugada hàbil de la ministra. Respon al fet que divendres les comunitats governades pel PP li van demanar a la ministra que retirés el projecte perquè era un fracàs, i ella els va respondre que ho consultaria aquest dilluns amb els sindicats“, argumenten les mateixes fonts sindicals consultades. D’aquesta reunió amb els sindicats representats en les negociacions ha sortit aquest preacord, el qual permet al govern espanyol continuar tirant endavant la reforma de l’estatut marc.
El contingut del preacord
Segons ha informat el govern espanyol aquesta mateixa tarda, entre els compromisos incorporats a l’acord, s’inclou l’establiment d’una jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals, que s’aplicarà segons els termes que es defineixin en els corresponents àmbits de negociació, ateses les necessitats organitzatives i assistencials dels serveis de salut. El preacord també contempla l’accés a la jubilació parcial a tot el personal estatutari que compleixi els requisits fixats en la normativa de seguretat social, una altra de les reclamacions que havia generat més recel entre els sindicats i la Moncloa durant les negociacions. També s’obre la possibilitat d’establir la jubilació anticipada per a aquelles categories professionals que reuneixin els requisits legals, prèvia realització d’un estudi integral de les condicions de treball en el conjunt del Sistema Nacional de Salut. Aquest acord “tindrà com a objectiu orientar les futures negociacions relatives a l’establiment d’un nou model retributiu aplicable a tot el personal del Sistema Nacional de Salut”, destaquen des del ministeri.
Per al col·lectiu de metges, però, aquest preacord no apaga el conflicte. Ans al contrari. L’agrupació de metges per un estatut mèdic, que aglutina 16 organitzacions mèdiques d’arreu de l’estat espanyol, assegura que el preacord s’ha pactat “amb organitzacions sindicals no mèdiques” i destaca que el pacte “no té res a veure amb el conflicte mèdic”. Per aquest motiu, doncs, els metges mantenen les dues jornades de vaga previstes per al mes de gener. En aquesta línia, des de Metges de Catalunya també remarquen que el preacord entre Ministeri i alguns sindicats també estableix que és competència de cada govern autonòmic implantar les qüestions fixades a l’estatut marc: “El Ministeri fa com un marc, però després la implantació de tot això depèn de cada comunitat autònoma. I aquí hi ha la trampa. Si l’estatut diu que la jornada és de 35 hores, però una comunitat justifica que no la pot implantar, no aplica”, detallen fonts del sindicat mèdic majoritari del país. Tenint en compte aquesta situació, doncs, el conflicte segueix.