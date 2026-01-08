La consellera de Salut, Olga Pané, confia que les negociacions que encara mantenen els sindicats de metges amb el govern espanyol permeti frenar les dues jornades de vaga convocades pels facultatius dimecres i dijous de la setmana vinent. “Si realment continuen aprofundint en els punts en comú que tenen, confio que sigui possible resoldre les desavinences”. Així ho ha expressat la titular de la cartera de Salut aquest dijous preguntada per les dues jornades de protestes convocades pel sindicat Metges de Catalunya la setmana vinent. Malgrat el preacord pactat pel Ministeri de Sanitat, dirigit per la ministra Mónica García, amb algunes organitzacions sindicals -sense el suport del col·lectiu mèdic- pel nou estatut marc del sector sanitari, els metges encara mantenen les vagues, ja que reclamen un document independent per als facultatius. La consellera, però, creu que les negociacions a Madrid permetran crear un esborrany que reculli la visió dels metges.
Les negociacions a contrarellotge del govern espanyol amb els sindicats de metges no han aconseguit frenar el malestar dels facultatius. El passat mes de desembre, milers de metges catalans van sortir al carrer per reclamar un estatut propi per al seu col·lectiu, però també per pressionar el govern de Salvador Illa, ja que algunes de les seves reclamacions són competència de la seva administració. En clau catalana, el sindicat mèdic majoritari manté el seu rebuig a la proposta d’estatut marc elaborada per Madrid -i consensuada amb alguns sindicats- i tornarà a sortir al carrer en massa dimecres i dijous de la setmana vinent. Les dues jornades de vaga convocades a Catalunya també es produiran a la resta de comunitats autònomes.
Metges de Catalunya es manté ferm
Aquest mateix dijous, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, també ha acusat els governs de les diferents autonomies de voler-se “rentar les mans” i fer veure que el conflicte no va amb ells: “Tenen les competències per regular les condicions del personal mèdic i poden exercir-les, com els ha dit el mateix ministeri“, ha asseverat. Per al secretari general, l’estratègia que està seguint la conselleria de Salut amb el conflicte de l’estatut marc amaga un interès compartit perquè el col·lectiu mèdic “segueixi explotat i precaritzat, fent més hores que ningú, amb plantilles insuficients, apel·lant sempre al xantatge de la vocació i el servei públic“. Amb tot, doncs, el secretari general del sindicat insisteix que les jornades de vaga previstes per la setmana vinent continuen en vigor. I, tal com asseguren, aquestes no seran les úniques, sinó que no s’aturaran fins que el Departament de Salut i la resta d’actors del sector sanitari s’asseguin a negociar amb el sindicat “la millora de les condicions assistencials, organitzatives i laborals del col·lectiu”.