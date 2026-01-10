Els metges tornen a la càrrega un cop més per exigir un estatut propi per al seu col·lectiu. Tal com ja van demostrar el mes de desembre amb les dues mobilitzacions massives, acompanyades de dues aturades, als facultatius no els tremola el pols per reclamar el que volen. La setmana que ve, els metges tornaran a pressionar el Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, amb dues jornades de vaga previstes per a dimecres i dijous. Les protestes també es produeixen paral·lelament a les negociacions que està mantenint el govern espanyol amb els sindicats sanitaris a Madrid per tancar la reforma de l’estatut marc -vigent des del 2003-, preacordat ja amb algunes organitzacions sindicals, però sense el suport de cap dels sindicats de metges de l’estat espanyol.
La mateixa consellera Pané s’ha referit aquesta setmana a les converses que manté a hores d’ara el Ministeri de Sanitat, dirigit per Mónica García. La titular de la cartera de Salut de la Generalitat ha assegurat que confia que les negociacions de Madrid puguin “conciliar” una “determinada visió singularitzada” de les necessitats específiques dels metges amb la resta de col·lectius sanitaris, i que d’aquesta manera s’aturin les mobilitzacions. És a dir, la consellera creu que la solució per al conflicte amb els facultatius passa per Madrid, i no per Catalunya. De fet, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura a El Món que l’administració catalana no els ha ofert cap negociació ni cap espai per escoltar les seves reclamacions.
De fet, aquest mateix divendres, es va produir una reunió de mediació per frenar la vaga, però des del sindicat convocant asseguren que ni els responsables del departament ni del CatSalut s’hi van presentar. Sí que hi ha participat el Departament d’Empresa i Treball, dirigit pel conseller Miquel Sàmper. “És un escàndol i una vergonya l’abandonament de funcions dels que teòricament són servidors públics i tenen l’obligació mínima de dialogar”, exclamen des de Metges de Catalunya. A preguntes d’aquest diari, des de Salut han rebutjat fer comentaris al respecte. Lluny del posicionament de la conselleria, des del sindicat majoritari mantenen que les protestes no són –o no només– contra el govern espanyol, sinó que són contra la consellera Pané: “La consellera no s’assabenta de res. La vaga és contra ella, i a la manifestació ja veurà el perquè“, exclama Lleonart.
Les competències de Salut
Durant les breus declaracions que ha fet la consellera de Salut aquesta setmana, Pané també ha expressat la seva preocupació perquè “tots els acords que s’assoleixin a Madrid no envaeixin les competències que pertoca a cada comunitat autònoma [a Catalunya, corresponents a l’Institut Català de Salut]”. El problema d’aquesta afirmació per a Xavier Lleonart, però, és que moltes de les seves reclamacions sí que són competència de l’administració catalana, motiu pel qual la consellera Pané és la màxima responsable per resoldre-les. “Per posar un exemple, els metges de l’Aragó treballen 1.519 hores l’any, que són 35 hores a la setmana [la jornada que exigeixen els metges en el seu estatut laboral]. En canvi, els metges de la sanitat concertada de Catalunya en treballen 1.684, gairebé dues-centes més. I això és competència de la consellera Pané revertir-ho“, argumenta el secretari general del sindicat mèdic majoritari.
En aquesta línia, Lleonart també insisteix que el govern de Salvador Illa també té competències per incidir en les jornades de guàrdies que fan els metges i evitar que siguin de 24 hores, tal com reclamen els facultatius. De fet, aquest és un dels principals focus del conflicte amb l’administració catalana. En unes breus declaracions a RTVE el passat 18 de desembre, la consellera Pané va afirmar que es pot plantejar establir torns o guàrdies d’un temps diferent, però també va deixar clar que aquestes no poden ser voluntàries, ja que totes les nits han de quedar cobertes. Malgrat obrir aquesta porta, la titular de la cartera de Salut també va assegurar fermament que la configuració de les guàrdies s’han de negociar en el marc dels convenis col·lectius, no en el marc de les protestes dels metges.
Obrir la via de Madrid
Mentre els metges catalans endureixen el to contra el Departament de Salut, el sindicat Metges de Catalunya aquesta setmana també ha exemplificat la seva força a la capital espanyola unint-se amb la resta de sindicats mèdics de l’estat: “Hem anat a Madrid per obrir una nova via de lluita, perquè l’estatut marc també repercuteix allà”, argumenta Xavier Lleonart. En concret, aquest dijous, Metges de Catalunya, l’Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) i el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) -totes les organitzacions sindicals amb la majoria de facultatius afiliats de l’estat-, han donat el tret de sortida a un “front comú de mobilització” contra l’avantprojecte de llei que elabora el Ministeri de Sanitat. En roda de premsa conjunta, els portaveus sindicals han expressat el seu “rebuig” al document que prepara Madrid, ja que consideren que “infrarepresenta” la veu dels metges.
És per aquest motiu que els sindicats mèdics espanyols, incloent-hi el català, han anunciat que faran un front comú de mobilització per actuar de manera “unitària, coordinada i sostinguda” fins a aconseguir que els facultatius tinguin veu pròpia i un espai de negociació directa amb la Moncloa, però també amb els governs autonòmics. Aquest pols dels metges amb el govern espanyol posa encara més contra les cordes la ministra Mónica García, que ja ha expressat en reiterades ocasions que vol portar tan aviat com pugui la reforma de l’estatut marc al Consell de Ministres i, posteriorment, al Congrés dels Diputats, ja que sap que si no ho fa durant aquesta legislatura, en la pròxima el document pot quedar abandonat en un calaix. I més tenint en compte que les autonomies governades pel Partit Popular s’han mostrat força contràries a la reforma de l’estatut marc que planteja el govern espanyol. Sigui com sigui, mentre els metges catalans també busquen solucions a Madrid, la lluita se centra a Catalunya, amb la consellera Olga Pané com a principal rival.