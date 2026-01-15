Cinc dies de vaga, un sol objectiu. Els metges han tornat a sortir al carrer aquest dijous per cinquena vegada en els últims quatre mesos per reclamar un conveni propi per al seu col·lectiu. Malgrat que aquesta és una reclamació que depèn directament de Madrid, ja que el gruix de condicions laborals pengen de l’estatut marc que està reformant el Ministeri de Sanitat, dirigit per la ministra Mónica García, les vagues convocades per Metges de Catalunya també són contra el Departament de Salut, en mans de la consellera Olga Pané. Aquest dijous, tal com ja van fer ahir, els facultatius vestits amb bates blanques i amb màscares amb la cara de la consellera de Salut han reclamat millores laborals, com ara acabar amb les guàrdies de 24 hores, i un conveni propi que tingui en compte les seves especificitats. Des del sindicat remarquen en conversa amb El Món que durant totes les manifestacions han superat el miler de facultatius, xifres que consideren un èxit.
L’última protesta del primer cicle de vagues ha arrencat a dos quarts d’onze del matí a les portes de la seu de l’Institut Català de la Salut (ICS), a la Gran Via de les Corts Catalanes. Entre crits contra la consellera Pané, una sonora xiulada i proclames en defensa de la sanitat pública, centenars de metges concentrats han recorregut els carrers del centre de la capital catalana. “Volem sanitat, no precarietat”, han exclamat a ple pulmó els metges. Durant el seu recorregut pel passeig de Gràcia, els facultatius han fet diverses assentades per bloquejar el trànsit i fer palès el seu malestar. A la protesta, tal com explica el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, també s’hi han anat sumant alguns dels usuaris de la sanitat pública, els quals es posicionen del costat dels metges.
La protesta d’aquest dijous posa punt final al primer cicle de mobilitzacions, però no al conflicte. Ans al contrari. Des de Metges de Catalunya asseguren que tornaran a sortir al carrer “més forts” i que continuaran pressionant l’administració catalana amb més manifestacions i més jornades de vaga: “Seguirem, i seguirem, i seguirem. Ja ens han enredat massa vegades”, ha exclamat Lleonart durant la lectura del manifest, el qual ha despertat una forta ovació de tots els manifestants. L’última protesta del primer cicle de vagues ha acabat a la seu de la Unió Catalana d’Hospitals, al carrer de València. La manifestació, doncs, ha recorregut els principals carrers del centre de Barcelona.
“Conveni mèdic ja”
Durant tota la protesta, els metges han reclamat amb força la necessitat de tenir un conveni mèdic propi. Els facultatius s’han referit directament a la titular de la cartera de Salut del Govern, ja que asseguren que les seves queixes també els interpel·len. “A tu, a tu, a tu també t’afecta”, han exclamat en diverses ocasions. La manifestació ha estat acompanyada per la cançó encarregada pel sindicat per reclamar el conveni mèdic. Una cançó festiva, però amb un fort caire reivindicatiu. La conclusió dels metges és clara: “Volem sanitat, no precarietat”. Segons les dades facilitades per Metges de Catalunya aquest matí, el seguiment de la cinquena jornada de vaga d’aquest matí ha estat d’un 53% arreu de Catalunya. Desgranant les xifres per àmbits assistencials, el sindicat convocant situa el seguiment al 54% als centres d’atenció primària, mentre que rebaixa la xifra al 45% als hospitals catalans.
Després de la protesta d’ahir, alguns membres de Metges de Catalunya van entrar al Parlament de la mà de Vox per presentar una proposta de resolució perquè la cambra catalana insti el govern espanyol a fer els “canvis legislatius necessaris per a la creació d’un estatut mèdic propi”. Des del sindicat, tal com ja van defensar ahir, defensen que són una organització catalanista -així ho indiquen també els seus estatuts fundacionals-, però que per sobre de tot estan al costat dels metges. Segons assegura Lleonart, ja han mantingut contacte amb altres formacions polítiques, però no ha volgut donar més detalls al respecte. Sigui com sigui, el conflicte dels metges amb el govern de Salvador Illa encara no ha acabat: “La lluita segueix”.