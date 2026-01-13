Aquest dimecres i dijous (14 i 15 de gener de 2026) els metges, d’arreu de l’Estat espanyol, tornaran a sortir al carrer. Una vaga en la qual els metges catalans participaran i que posa més pressió sobre la consellera de Salut, Olga Pané, qui ha negat categòricament les acusacions del sindicat Metges de Catalunya en les quals s’asseguraven que entre el Ministeri i la Generalitat es passaven la pilota de les millores laborals per als metges.
De fet, la consellera ha atiat el foc i ha assegurat, en declaracions recollides per l’ACN, que “aquí sempre tenim diàleg amb cadascun dels grups professionals per parlar de temes específics, però on s’han de materialitzar els canvis de les condicions laborals és en els respectius convenis”, un dard emmetzinat que fàcilment pot escalfar, més encara, els ànims de la vaga d’aquests dos pròxims dies. Pané, a més, ha afegit que hi ha certa preocupació per l’impacte i l’afectació que pot suposar la vaga dels metges “pel que significa a la reducció de l’atenció als pacients”, i ha assenyalat que “hi ha uns serveis mínims que, efectivament, funcionen, però preferiríem que no hi hagués vaga”.
Les condicions laborals dels metges, entre Madrid i Barcelona
Una de les grans acusacions del sindicat Metges de Catalunya és que el Departament no havia participat en les negociacions amb el Ministeri de Sanitat espanyol per evitar la vaga de dimecres. Unes acusacions a les quals Pané s’ha revoltat i ha etzibat que “de ping-pong res” negant així que s’estiguin passant la pilota amb el Ministeri. De fet, la consellera de Salut ha aprofitat el moment per recordar als metges que les condicions laborals es discuteixen en els convenis respectius del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) o bé a la taula de l’Institut Català de la Salut (ICS) i ha tornat a llençar un dard cap al sindicat de Metges recordant que van signar el conveni de l’ICS fa un any i mig. “Li deuen trobar bondats”, ha etzibat.
A més, Pané ha aprofitat per destacar que la vaga d’aquests dos dies és una convocatòria que s’ha fet arreu de l’Estat espanyol i les comunitats han aprofitat “per incloure-hi qüestions locals” perquè hi hagi més seguiment.