Este miércoles y jueves (14 y 15 de enero de 2026) los médicos, de todo el Estado español, volverán a salir a la calle. Una huelga en la que los médicos catalanes participarán y que pone más presión sobre la consejera de Salud, Olga Pané, quien ha negado categóricamente las acusaciones del sindicato Metges de Catalunya en las que se aseguraba que entre el Ministerio y la Generalitat se pasaban la pelota de las mejoras laborales para los médicos.

De hecho, la consejera ha avivado el fuego y ha asegurado, en declaraciones recogidas por la ACN, que «aquí siempre tenemos diálogo con cada uno de los grupos profesionales para hablar de temas específicos, pero donde deben materializarse los cambios de las condiciones laborales es en los respectivos convenios», un dardo envenenado que fácilmente puede caldear, aún más, los ánimos de la huelga de estos dos próximos días. Pané, además, ha añadido que hay cierta preocupación por el impacto y la afectación que puede suponer la huelga de los médicos «por lo que significa en la reducción de la atención a los pacientes», y ha señalado que «hay unos servicios mínimos que, efectivamente, funcionan, pero preferiríamos que no hubiera huelga».

Las condiciones laborales de los médicos, entre Madrid y Barcelona

Una de las grandes acusaciones del sindicato Metges de Catalunya es que el Departamento no había participado en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad español para evitar la huelga del miércoles. Unas acusaciones a las que Pané se ha rebelado y ha espetado que «de ping-pong nada» negando así que se estén pasando la pelota con el Ministerio. De hecho, la consejera de Salud ha aprovechado el momento para recordar a los médicos que las condiciones laborales se discuten en los convenios respectivos del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT) o bien en la mesa del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y ha vuelto a lanzar un dardo hacia el sindicato de Metges recordando que firmaron el convenio del ICS hace un año y medio. «Le deben encontrar bondades», ha espetado.

Varias personas protestan con pancartas y batas blancas durante una manifestación de médicos durante la huelga sanitaria / David Zorrakino (Europa Press)

Además, Pané ha aprovechado para destacar que la huelga de estos dos días es una convocatoria que se ha hecho en todo el Estado español y las comunidades han aprovechado «para incluir cuestiones locales» para que haya más seguimiento.