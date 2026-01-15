Cinco días de huelga, un solo objetivo. Los médicos han vuelto a salir a la calle este jueves por quinta vez en los últimos cuatro meses para reclamar un convenio propio para su colectivo. Aunque esta es una reclamación que depende directamente de Madrid, ya que el grueso de condiciones laborales cuelgan del estatuto marco que está reformando el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, las huelgas convocadas por Metges de Catalunya también son contra el Departamento de Salud, en manos de la consejera Olga Pané. Este jueves, tal como ya hicieron ayer, los facultativos vestidos con batas blancas y con máscaras con la cara de la consejera de Salud han reclamado mejoras laborales, como acabar con las guardias de 24 horas, y un convenio propio que tenga en cuenta sus especificidades. Desde el sindicato remarcan en conversación con El Món que durante todas las manifestaciones han superado el millar de facultativos, cifras que consideran un éxito.

La última protesta del primer ciclo de huelgas ha comenzado a las diez y media de la mañana en las puertas de la sede del Instituto Catalán de la Salud (ICS), en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Entre gritos contra la consejera Pané, una sonora pitada y proclamas en defensa de la sanidad pública, cientos de médicos concentrados han recorrido las calles del centro de la capital catalana. «Queremos sanidad, no precariedad», han exclamado a pleno pulmón los médicos. Durante su recorrido por el paseo de Gracia, los facultativos han realizado varias sentadas para bloquear el tráfico y manifestar su malestar. En la protesta, tal como explica el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, también se han ido sumando algunos de los usuarios de la sanidad pública, quienes se posicionan del lado de los médicos.

La protesta de este jueves pone punto final al primer ciclo de movilizaciones, pero no al conflicto. Al contrario. Desde Metges de Catalunya aseguran que volverán a salir a la calle «más fuertes» y que continuarán presionando a la administración catalana con más manifestaciones y más jornadas de huelga: «Seguiremos, y seguiremos, y seguiremos. Ya nos han engañado demasiadas veces», ha exclamado Lleonart durante la lectura del manifiesto, el cual ha despertado una fuerte ovación de todos los manifestantes. La última protesta del primer ciclo de huelgas ha terminado en la sede de la Unió Catalana d’Hospitals, en la calle de Valencia. La manifestación, pues, ha recorrido las principales calles del centro de Barcelona.

Imagen de los médicos protestando frente a la delegación del gobierno español en Barcelona para reclamar un estatuto médico propio / Kike Rincón (Europa Press)

«Convenio médico ya»

Durante toda la protesta, los médicos han reclamado con fuerza la necesidad de tener un convenio médico propio. Los facultativos se han referido directamente a la titular de la cartera de Salud del Gobierno, ya que aseguran que sus quejas también les interpelan. «A ti, a ti, a ti también te afecta», han exclamado en varias ocasiones. La manifestación ha estado acompañada por la canción encargada por el sindicato para reclamar el convenio médico. Una canción festiva, pero con un fuerte carácter reivindicativo. La conclusión de los médicos es clara: «Queremos sanidad, no precariedad». Según los datos facilitados por Metges de Catalunya esta mañana, el seguimiento de la quinta jornada de huelga de esta mañana ha sido de un 53% en toda Cataluña. Desglosando las cifras por ámbitos asistenciales, el sindicato convocante sitúa el seguimiento al 54% en los centros de atención primaria, mientras que rebaja la cifra al 45% en los hospitales catalanes.

Después de la protesta de ayer, algunos miembros de Metges de Catalunya entraron en el Parlamento de la mano de Vox para presentar una propuesta de resolución para que la cámara catalana inste al gobierno español a hacer los «cambios legislativos necesarios para la creación de un estatuto médico propio». Desde el sindicato, tal como ya defendieron ayer, defienden que son una organización catalanista -así lo indican también sus estatutos fundacionales-, pero que por encima de todo están del lado de los médicos. Según asegura Lleonart, ya han mantenido contacto con otras formaciones políticas, pero no ha querido dar más detalles al respecto. Sea como sea, el conflicto de los médicos con el gobierno de Salvador Illa aún no ha terminado: «La lucha sigue».