Les negociacions amb Salut encallen i Metges de Catalunya manté la vaga

El sindicat majoritari al sector de la sanitat, Metges de Catalunya, ha anunciat que manté la vaga prevista per aquests 25 i 26 de gener així com les de l’1, 2 i 3 de febrer. Les negociacions amb el Departament de Salut no han servit per desencallar el conflicte, malgrat que el passat dimecres el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va reconèixer la voluntat del departament d’arribar a un acord. De fet, Lleonart va dir que conselleria i sindicat “comparteixen el diagnòstic” i els va emplaçar a una nova reunió aquest dilluns que finalment ha estat infructuosa malgrat que hi ha hagut “més punts de trobada”.

A la sortida de la reunió d’aquest dilluns, Lleonart ha assegurat que hi ha “progressos” però no suficients com per parlar d’un acord. “Ens hem emplaçat a seguir treballant, a una nova reunió demà al migdia”, ha explicat Lleonart, que ha afegit que d’aquí a demà treballaran sobre el punt on s’han encallat i seguiran treballant per acostar posicions i arribar “a bon port”. “Proposem un major grau de concreció que de moment no arriba”, ha lamentat Lleonart, que ha assenyalat que esperen poder arribar a una entesa en la reunió de demà al migdia.

Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, explica les exigències del sindicat durant l’entrevista amb El Món / Mireia Comas

Les jornades de vaga dels metges es dilataran en el temps

Si les negociacions no arriben a bon port en els pròxims dies el conflicte entre els metges i el departament de Salut corre perill d’enquistar-se i dilatar-se en el temps. El departament, de fet, ha admès que no tenir pressupostos dificulta poder arribar a un acord amb els metges malgrat la feina que s’ha fet en els darrers dos mesos i que s’ha traduït, per exemple, en la signatura del conveni del Siscat. Mentre l’acord -i el pressupost- no arriba, el sindicat ja ha anunciat noves vagues per l’1, 2 i 3 de febrer, mentre que manté aquestes dues primeres aturades per aquesta setmana. Aquest és l’horari de les vagues previstes per al febrer:

1 de febrer

Hospitals: De 8h a 11h i de 17h a 20h

Atenció primària: De 11h a 14h i 17h a 20h

2 de febrer

Hospitals: De 8h a 00h

Atenció primària: De 8h a 00h

3 de febrer

Hospitals: De 8h a 11h i de 17h a 20h

Atenció primària: De 11h a 14h i 17h a 20h