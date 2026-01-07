La Xina esclata contra Trump pel control del petroli veneçolà

El govern xinès ha passat a l’atac contra els Estats Units per l’ofensiva nord-americana sobre Veneçuela. Després que el president Donald Trump hagi declarat que prendrà el control total sobre les reserves petrolieres del país caribeny, la portaveu del ministeri d’exteriors del govern de Pequín, Mao Ming, ha alertat que defensaran “els seus drets i interessos legítims” al mercat llatinoamericà. Ho ha fet després que l’administració Trump hagi traslladat al govern de Xi Jinping les seves “exigències” per mantenir la relació comercial entre ambdós països. “La cooperació entre la Xina i Veneçuela és entre dos estats sobirans, emparada pel dret internacional i les lleis corresponents“, ha subratllat Mao, que ha volgut informar de la poca predisposició del seu executiu d’acceptar les demandes trumpistes.
En un comunicat emès aquest mateix dimecres, Mao ha recordat que, malgrat l’agressió estatunidenca, Veneçuela roman “un estat sobirà amb plena i permanent sobirania sobre els seus recursos naturals i activitats econòmiques”. Cal recordar que la Xina era compradora habitual del petroli veneçolà; i que ho feia, a més, fora del circuit del dòlar, pagant les transaccions amb criptomonedes -concretament, s’observaven acords del país caribeny abonats amb l’USDT, la moneda estable indexada al dòlar amb més activitat del mercat-. D’aquesta manera, es mantenien fora de l’òrbita de Washington, i ajudaven el govern de Nicolás Maduro a esquivar les sancions imposades per l’administració Trump. Ara, la Casa Blanca imposarà una rebaixa de negoci entre Veneçuela i la Xina d’uns 2.000 milions de dòlars en barrils de petroli sancionats que no arribaran al mercat asiàtic. “El petroli es vendrà a la Xina a un preu de mercat, i els diners els controlaré jo, el president dels EUA, per assegurar que es fan servir en benefici dels pobles de Veneçuela i els Estats Units”, ha assegurat Trump en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social.
“Violació del dret internacional”
En el seu comunicat, el ministeri xinès ha alertat que tant la intervenció militar a Caracas com els moviments econòmics de Trump “violen seriosament la llei internacional, infringeixen la sobirania de Veneçuela i fan mal als drets del poble veneçolà”. El flux de petroli perdut entre els dos països és d’uns 390.000 barrils diaris, als volts del 4% de les importacions de cru que executava Pequín. Ara, el mercat espera que les compres vagin a parar al producte rus i iranià, aliats més pròxims de la Xina i fora de l’àmbit d’influència directa de Donald Trump. Sobre aquests canvis, Mao ha alertat que el bloqueig nord-americà posa en risc “la cadena de subministrament global”, a banda de “l’ordre econòmic i social” a l’Amèrica Llatina. De fet, en la tercera jornada després del segrest de Maduro i el bombardeig a Caracas, el petroli ja encadena tres caigudes consecutives; la d’aquest dimecres de més d’un 1%. El barril Brent, en caiguda lliure des de dilluns, ja frega els 60 dòlars; mentre que el West Texas comença la jornada en uns 57,8 dòlars.