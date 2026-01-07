Els Estats Units han interceptat una embarcació petroliera amb bandera russa. L’operació, executada per la Guàrdia Costera, compta amb l’aval últim del mateix Donald Trump, que continua amb la seva escalada de la tensió després de la detenció de Nicolás Maduro el passat 3 de gener. La Casa Blanca acusa la nau petroliera russa de formar part de l’anomenada ‘flota fantasma’, un seguit d’embarcacions que, segons el país nord-americà, esquiven les sancions energètiques dictades sobre Veneçuela, que continuen “plenament vigents”, ha dit el secretari de Guerra i home fort de Trump, Pete Hegseth.
La nau ja havia estat sancionada i feia tres setmanes que els EUA la buscaven. El Kremlin havia enviat protecció a la seva embarcació en una persecució que ha durat dies. Segons Moscou, la nau havia rebut un “permís temporal” per a navegar d’acord “amb la legislació russa i les normes del Dret internacional”. Les autoritats russes confirmen que el vaixell ha estat interceptat al voltant de les 13 hores. El vaixell era prop d’Islàndia i, segons Moscou, ha estat abordat “fora de les aigües territorials de qualsevol Estat”. Segons l’agència de notícies oficial TASS, les autoritats del país ha reclamat l’entrega ràpida de la tripulació russa a bord de la nau.
En una piulada a la xarxa social X, la secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, la primera a anunciar la retenció, ha remarcat que les embarcacions “o bé estaven atracats per última vegada a Veneçuela o bé hi eren de camí”. La republicana ha acusat la nau russa d’haver intentat esquivar les sancions en més d’una ocasió. El vaixell havia aprofitat els primers intents fallits dels EUA per a detenir-lo per adoptar la bandera russa i canviar el nom de ‘Bella 1’ a ‘Marinera, “en un intent desesperat i fallit d’escapar de la justícia”, ha escrit Noem.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
Escalada de la tensió
La retenció de la nau augmenta la tensió entre els EUA i Rússia, en una escalada continuada que també amenaça territoris europeus. Després d’assegurar que controlarà Veneçuela des de la distància, Donald Trump amenaça de conquerir Groenlàndia, en mans de Dinamarca, un país de l’OTAN. La Casa Blanca ha confirmat que està estudiant quines maneres hi ha per fer i no descarta l’ús de l’exèrcit. Tot plegat, quan els rivals geopolítics dels EUA –sobretot la Xina– avancen en la seva influència sobre el continent americà i amb la reputació del líder republicà en hores baixes per tot l’afer Epstein.