Salut augura que el pic de contagis de grip s’allargarà més del previst a causa de les interaccions de Nadal. Així ho ha expressat aquest dimecres el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, coincidint amb el dia en què entra en vigor l’obligatorietat de les mascaretes en centres d’atenció primària i hospitals per frenar l’auge dels virus respiratoris: “Què passarà després de les festes és difícil de dir, hi ha molta interacció social i reunions en espais tancats, potser això farà que el pic es pugui allargar posteriorment una mica més”, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. En aquesta línia, Mendioroz també ha apuntat que per aquelles dates s’espera un “augment de la transmissió”, motiu pel qual les complicacions d’aquests virus es veuran els dies posteriors.
A hores d’ara, malgrat que encara no s’ha assolit el pic de contagis, el subdirector de vigilància de salut pública de la conselleria de Salut també assegura que l’augment de la incidència d’aquest virus respiratori ja té un impacte al sistema sanitari, especialment a causa de l’increment de l’activitat hospitalària per a infants. Preveient que els contagis s’estendran per les interaccions de Nadal, Mendioroz creu que això tindrà un impacte als hospitals “dues setmanes després”. És a dir, a partir de la primera setmana del mes de gener de l’any vinent.
Salut defensa l’obligatorietat de les mascaretes
Coincidint amb el primer dia d’obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris i residencials, el dirigent del Departament de Salut ha aprofitat per recomanar el seu ús en general quan la persona té simptomatologia, i especialment si s’està en contacte amb població vulnerable. Tot i això, ha descartat que sigui necessari fer-la obligatòria en àmbits com el transport públic i ha rebutjat també mesures de restricció com les de l’època de la covid: “Ni molt menys”, ha exclamat Mendioroz, que ha deixat molt clar que la situació epidemiològica actual no és comparable amb la viscuda durant la pandèmia. En aquesta línia, el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública també ha fet una nova crida a vacunar-se contra els virus respiratoris, ja que, tal com recorda, “no tothom es contagia amb el pic” i quedaran encara setmanes amb una “elevada transmissió”.