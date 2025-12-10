Salut augura que el pico de contagios de gripe se alargará más de lo previsto debido a las interacciones navideñas. Así lo ha expresado este miércoles el subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, coincidiendo con el día en que entra en vigor la obligatoriedad de las mascarillas en centros de atención primaria y hospitales para frenar el auge de los virus respiratorios: «Qué pasará después de las fiestas es difícil de decir, hay mucha interacción social y reuniones en espacios cerrados, quizás esto hará que el pico se pueda alargar posteriormente un poco más», ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio. En esta línea, Mendioroz también ha apuntado que para esas fechas se espera un «aumento de la transmisión», motivo por el cual las complicaciones de estos virus se verán los días posteriores.

Por el momento, a pesar de que aún no se ha alcanzado el pico de contagios, el subdirector de vigilancia de salud pública de la consejería de Salut también asegura que el aumento de la incidencia de este virus respiratorio ya tiene un impacto en el sistema sanitario, especialmente debido al incremento de la actividad hospitalaria para niños. Previendo que los contagios se extenderán por las interacciones navideñas, Mendioroz cree que esto tendrá un impacto en los hospitales «dos semanas después». Es decir, a partir de la primera semana del mes de enero del próximo año.

La consellera de Salut, Olga Pané, en una imagen de archivo en el Parlamento / David Zorrakino (Europa Press)

Salut defiende la obligatoriedad de las mascarillas

Coincidiendo con el primer día de obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y residenciales, el dirigente del Departamento de Salut ha aprovechado para recomendar su uso en general cuando la persona tiene sintomatología, y especialmente si se está en contacto con población vulnerable. Sin embargo, ha descartado que sea necesario hacerla obligatoria en ámbitos como el transporte público y ha rechazado también medidas de restricción como las de la época del covid: «Ni mucho menos», ha exclamado Mendioroz, que ha dejado muy claro que la situación epidemiológica actual no es comparable con la vivida durante la pandemia. En esta línea, el subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública también ha hecho un nuevo llamado a vacunarse contra los virus respiratorios, ya que, tal como recuerda, «no todos se contagian con el pico» y quedarán aún semanas con una «elevada transmisión».