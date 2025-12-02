La gripe ha llegado con mucha fuerza a Cataluña. Tal como muestran los datos recogidos por el Departamento de Salud en el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), la incidencia estimada de la gripe se mantiene en ascenso durante la semana del 24 al 30 de noviembre y ya duplica la de la semana anterior, de manera que supera el nivel moderado de transmisión. En concreto, la incidencia actual se estima en 164 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada la incidencia era de 82 casos, la mitad. Además, el ascenso de la gripe ya comenzó hace cinco semanas, un poco antes de la temporada habitual de la gripe. Esta nueva situación epidemiológica, por lo tanto, obliga a los profesionales del sistema sanitario a hacer frente a una carga asistencial por la gripe superior a la prevista para estas fechas.

De acuerdo con los datos publicados en el SIVIC, entre el 24 y el 30 de noviembre se realizaron 11.122 diagnósticos de gripe en los centros de atención primaria. Una cifra que se traduce a un promedio de 137 casos por cada 100.000 habitantes. De estos diagnósticos, 769 corresponden a niños de hasta cuatro años; 2.692 a niños entre 5 y 14; 4.462 a personas entre 15 y 44; 1.885 son del grupo entre 45 y 59 años; 623 corresponden al grupo de edad entre sesenta y setenta años; 414 a mayores de setenta pero menores de ochenta, y los 277 restantes corresponden a personas de más de 80 años. Más allá de la incidencia de la gripe, la incidencia del conjunto de infecciones respiratorias agudas es de 777 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 63.053 casos. Unos datos que mantienen la transmisión en nivel basal.

Cambios significativos respecto al año pasado

El escenario epidemiológico de este año es bastante diferente del que se vivió la temporada pasada. De acuerdo con los mismos datos del SIVIC, durante la quinta semana de la temporada -el equivalente a la actual- se registraron 2.969 diagnósticos de gripe. Es decir, este año se han diagnosticado 8.153 casos de gripe más que en el mismo período de la temporada pasada. A pesar de la diferencia en el número de casos, la distribución por franjas de edad en que se registraron más se mantiene bastante similar. La mayoría de los casos -1.428, en concreto- se detectaron en la franja de población entre 14 y 44 años. Durante la temporada pasada, la gripe cobró fuerza durante las primeras semanas de 2025, momento en que se alcanzó el pico de contagios. Este año, aunque el incremento es más pronunciado, aún no se ha alcanzado el pico de casos.

Una profesional del CAP Les Corts, vacunando a una paciente de menos de 80 años de la gripe y la covid / Norma Vidal (ACN)

La importancia de la vacunación

Ante el aumento significativo de casos detectados de gripe, y con el objetivo de evitar que la situación epidemiológica del país se descontrole, la consejería de Salud ha abierto desde este lunes la vacunación a todo el conjunto de la ciudadanía catalana. A pesar de la apertura al público general, el Departamento considera especialmente urgente que los colectivos llamados a vacunarse lo hagan antes de llegar al pico epidémico. De esta manera, anima a las personas de más de 60 años; los niños entre 6 y 59 meses; los profesionales sanitarios; el personal esencial; las embarazadas y las personas con factores de riesgo a pedir cita. Estos perfiles, sin embargo, ya hace semanas que tienen las puertas abiertas del CAP para poder protegerse de los virus respiratorios.

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud, desde que se puso en marcha la campaña de vacunación se ha cubierto un 64% de la población de más de ochenta años. En cambio, en la población de entre setenta y ochenta años, también de riesgo, la cobertura solo es del 50%. Por otro lado, en los niños entre 6 y 59 meses, la cobertura actual de la gripe es del 36%. Durante la campaña, la administración catalana también ofrece vacunarse contra la Covid-19, que es otro de los virus respiratorios que circula durante esta época del año -aunque en mucha menor medida. En relación con la covid, la cobertura vacunal es del 53% para los mayores de 80 años y del 37% para las personas entre 70 y 79 años.