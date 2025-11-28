Salut abre el lunes la vacunación contra la gripe para toda la población

El Departamento de Salud abrirá el lunes la vacunación contra la gripe a la población general. De esta manera culmina la campaña de inoculación que comenzó el 22 de septiembre. Desde la consejería instan a los ciudadanos a vacunarse «antes de que llegue el pico de circulación del virus». Actualmente, la incidencia se encuentra en niveles bajos, con unos 81 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del sistema de Vigilancia de las infecciones en Cataluña. Sin embargo, ha comenzado a aumentar en las últimas semanas, antes de lo habitual con este virus. De esta forma, se espera que alcance niveles moderados en unos quince días. Además de la expansión de la gripe, se observa un incremento de la circulación del VRS, el virus responsable de la bronquiolitis; aunque este aún se mantiene en un nivel basal.

A pesar de la apertura al público general, el Departamento considera especialmente urgente que los colectivos llamados a vacunarse lo hagan antes de llegar al pico epidémico. De esta forma, anima a las personas de más de 60 años; los niños de entre 6 y 59 meses; los profesionales sanitarios; el personal esencial; las embarazadas y las personas con condiciones de riesgo a pedir cita. Estos perfiles, cabe recordar, hace semanas que tienen las puertas abiertas del CAP para acceder.

Una mujer recibe la vacuna de la Covid en el CAP Baix Ebre / ACN

Según las cifras del Departamento, desde el 22 de septiembre se han vacunado más de 1,15 millones de personas contra la gripe, unas 168.000 más que en la temporada alta de infecciones de 2024. También ha crecido la vacunación contra la nueva variante de la covid-19, la LP8.1, con unas 778.000 personas inoculadas, 61.000 más en términos interanuales. La mayoría, un 45%, lo ha hecho con cita previa, mientras que el 40% se ha vacunado aprovechando una visita al CAP por otros motivos. En total, la cobertura poblacional de las vacunas supera en un 4% la del año pasado, y es especialmente extensa entre las personas mayores.

Precauciones

Mientras Cataluña se acerca al pico de contagios, el uso de mascarilla en centros sanitarios aún no es obligatorio, aunque cada centro puede decidir sobre su uso. Sin embargo, el Departamento recomienda usarla si se presentan síntomas respiratorios, especialmente si se prevé estar en contacto con personas que formen parte de alguno de los grupos vulnerables. La estrategia busca prevenir la morbilidad del virus, que es elevada entre la población europea, con más de 50 millones de casos sintomáticos al año y entre 15.000 y 70.000 muertes en cada período.