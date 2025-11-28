El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Salut obre dilluns la vacunació contra la grip a tota la població
  • CA
Alberto Prieto
Alberto Prieto
28/11/2025 20:17

El Departament de Salut obrirà dilluns la vacunació contra la grip a la població general. Culmina així la campanya d’inoculació que va encetar el 22 de setembre. Des de la conselleria insten els ciutadans a vacunar-se “abans que no arribi el pic de circulació del virus”. Ara per ara, la incidència es troba en nivells baixos, amb uns 81 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades del sistema de Vigilància de les infeccions a Catalunya. Tot i això ha començat a créixer en les darreres setmanes, abans del que és habitual amb aquest virus. D’aquesta manera, s’espera que assoleixi nivells moderats en uns quinze dies. A banda de l’expansió de la grip, s’observa un increment de la circulació del VRS, el virus responsable de la bronquiolitis; si bé aquest encara es manté en un nivell basal.

Tot i l’obertura al públic general, el Departament considera especialment urgent que els col·lectius cridats a vacunar-se ho facin abans d’arribar al pic epidèmic. D’aquesta manera, anima les persones de més de 60 anys; els infants d’entre 6 i 59 mesos; els professionals sanitaris; el personal essencial; les embarassades i les persones amb condicions de risc a demanar cita. Aquests perfils, cal recordar, fa setmanes que tenen les portes obertes del CAP per accedir-hi.

Una dona rep la vacuna de la Covid al CAP Baix Ebre / ACN

Segons les xifres del Departament, des del 22 de setembre s’han vacunat més d’1,15 milions de persones contra la grip, unes 168.000 més que en la temporada alta d’infeccions del 2024. També ha crescut la vacunació contra la nova variant de la covid-19, la LP8.1, amb unes 778.000 persones inoculades, 61.000 més en termes interanuals. La majoria, un 45%, ho ha fet amb cita prèvia, mentre que el 40% s’ha vacunat aprofitant una visita al CAP per altres motius. En total, la cobertura poblacional de les vacunes supera en un 4% la de l’any passat, i és especialment extensa entre la gent gran.

Precaucions

Mentre Catalunya s’acosta al pic de contagis, l’ús de mascareta en centres sanitaris encara no és obligatori, si bé cada centre pot decidir sobre el seu ús. Ara bé, el Departament recomana fer-ne servir si es mostren símptomes respiratoris, especialment si es preveu estar en contacte amb persones que formin part d’algun dels grups vulnerables. L’estratègia busca prevenir la morbiditat del virus, que és elevada entre la població europea, amb més de 50 milions de casos simptomàtics l’any i entre 15.000 i 70.000 morts en cada període.

Més notícies
Notícia: Feijóo pidola suport als empresaris catalans per sumar Junts a una moció de censura
Comparteix
El president del PP espanyol reconeix davant Foment del Treball que "no li falten ganes" d'intentar fer fora Sánchez de la Moncloa, però sí "els vots" dels independentistes
Notícia: La presidenta de la CCMA nega que hi hagi cap &#8220;crisi institucional&#8221; als mitjans públics
Comparteix
Retrets de l'oposició a Rosa Romà per l'entrevista a Rubiales i la manca de transparència de la corporació sobre els sous dels directius
Notícia: La plantilla de TV3 i Catalunya Ràdio vota a favor de mantenir les marques històriques
Comparteix
El sí s’imposa rotundament en la consulta organitzada pels comitès d’empresa i la direcció de 3Cat insisteix que sempre han defensat que les marques han de continuar "actives i visibles"
Notícia: Òmnium es reunirà amb els municipis amb més llista d&#8217;espera per cursos de català
Comparteix
L'entitat pretén amb aquestes trobades desbloquejar la situació per garantir que tothom que vulgui pugui fer classes i aprendre la llengua

Comparteix

Icona de pantalla completa