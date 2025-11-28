Salut obre dilluns la vacunació contra la grip a tota la població

El Departament de Salut obrirà dilluns la vacunació contra la grip a la població general. Culmina així la campanya d’inoculació que va encetar el 22 de setembre. Des de la conselleria insten els ciutadans a vacunar-se “abans que no arribi el pic de circulació del virus”. Ara per ara, la incidència es troba en nivells baixos, amb uns 81 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades del sistema de Vigilància de les infeccions a Catalunya. Tot i això ha començat a créixer en les darreres setmanes, abans del que és habitual amb aquest virus. D’aquesta manera, s’espera que assoleixi nivells moderats en uns quinze dies. A banda de l’expansió de la grip, s’observa un increment de la circulació del VRS, el virus responsable de la bronquiolitis; si bé aquest encara es manté en un nivell basal.
Tot i l’obertura al públic general, el Departament considera especialment urgent que els col·lectius cridats a vacunar-se ho facin abans d’arribar al pic epidèmic. D’aquesta manera, anima les persones de més de 60 anys; els infants d’entre 6 i 59 mesos; els professionals sanitaris; el personal essencial; les embarassades i les persones amb condicions de risc a demanar cita. Aquests perfils, cal recordar, fa setmanes que tenen les portes obertes del CAP per accedir-hi.
Segons les xifres del Departament, des del 22 de setembre s’han vacunat més d’1,15 milions de persones contra la grip, unes 168.000 més que en la temporada alta d’infeccions del 2024. També ha crescut la vacunació contra la nova variant de la covid-19, la LP8.1, amb unes 778.000 persones inoculades, 61.000 més en termes interanuals. La majoria, un 45%, ho ha fet amb cita prèvia, mentre que el 40% s’ha vacunat aprofitant una visita al CAP per altres motius. En total, la cobertura poblacional de les vacunes supera en un 4% la de l’any passat, i és especialment extensa entre la gent gran.
Precaucions
Mentre Catalunya s’acosta al pic de contagis, l’ús de mascareta en centres sanitaris encara no és obligatori, si bé cada centre pot decidir sobre el seu ús. Ara bé, el Departament recomana fer-ne servir si es mostren símptomes respiratoris, especialment si es preveu estar en contacte amb persones que formin part d’algun dels grups vulnerables. L’estratègia busca prevenir la morbiditat del virus, que és elevada entre la població europea, amb més de 50 milions de casos simptomàtics l’any i entre 15.000 i 70.000 morts en cada període.