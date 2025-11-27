Òmnium es reunirà amb els municipis amb més llista d’espera per cursos de català

Pla de xoc per garantir l’accés a cursos de català. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, iniciarà una ronda de reunions amb els alcaldes dels municipis amb més llistes d’espera per aprendre la llengua amb l’objectiu de desbloquejar la situació i garantir que tothom que vulgui pugui fer classes. Així ho assegura l’entitat en un comunicat emès aquest dijous, on s’apunta que s’instarà els batlles a garantir que s’apliquen mesures concretes de suport i defensa de la llengua per revertir les dades d’ús al país.
Amb aquestes trobades, Antich vol establir un diàleg amb els municipis on l’oferta de cursos és “escassa” i la demanda, en canvi, és “elevada”. La previsió és que Òmnium anunciï en els pròxims dies les dates de les reunions amb els alcaldes de Barcelona i Girona. Cal recordar que segons les darreres dades de l’Idescat, a Barcelona hi ha 521.000 persones que tenen interès per aprendre català o millorar-ne el coneixement. Una xifra que ha crescut respecte de la del 2018. La capital catalana lidera les llistes d’espera per accedir als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. Pel que fa a les comarques gironines, hi ha gairebé 100.000 persones que diuen que volen aprendre català o millorar-lo.
Totes les eines per fer front a una demanda molt elevada
Sobre les darreres dades sobre l’ús del català al país, Antich assenyala en el comunicat fet públic aquest dijous que és necessari que les diferents administracions posin totes les eines que tenen per respondre a una demanda que, segons les dades, “continua sent molt elevada”. El president d’Òmnium demana la implicació de tothom, davant d’una situació “d’emergència lingüística”: “És imprescindible i fonamental”. Des de l’entitat remarquen en la missiva que l’administració més gran del país i els ajuntaments coneixen les problemàtiques concretes del territori, i també què necessiten i demana la seva ciutadania.