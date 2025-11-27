Òmnium se reunirá con municipios con más lista de espera para cursos de catalán

Plan de choque para garantizar el acceso a cursos de catalán. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, iniciará una ronda de reuniones con los alcaldes de los municipios con más listas de espera para aprender el idioma con el objetivo de desbloquear la situación y garantizar que todos los que quieran puedan tomar clases. Así lo asegura la entidad en un comunicado emitido este jueves, donde se apunta que se instará a los alcaldes a garantizar que se apliquen medidas concretas de apoyo y defensa del idioma para revertir los datos de uso en el país.

Con estos encuentros, Antich quiere establecer un diálogo con los municipios donde la oferta de cursos es «escasa» y la demanda, en cambio, es «elevada». La previsión es que Òmnium anuncie en los próximos días las fechas de las reuniones con los alcaldes de Barcelona y Girona. Cabe recordar que según los últimos datos del Idescat, en Barcelona hay 521.000 personas que tienen interés por aprender catalán o mejorar su conocimiento. Una cifra que ha crecido respecto a la del 2018. La capital catalana lidera las listas de espera para acceder a los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. En cuanto a las comarcas gerundenses, hay casi 100.000 personas que dicen que quieren aprender catalán o mejorarlo.

Un dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) / Eli Don

Todas las herramientas para hacer frente a una demanda muy elevada

Sobre los últimos datos sobre el uso del catalán en el país, Antich señala en el comunicado hecho público este jueves que es necesario que las distintas administraciones pongan todas las herramientas que tienen para responder a una demanda que, según los datos, «continúa siendo muy elevada». El presidente de Òmnium pide la implicación de todos, ante una situación de «emergencia lingüística»: «Es imprescindible y fundamental». Desde la entidad remarcan en la misiva que la administración más grande del país y los ayuntamientos conocen las problemáticas concretas del territorio, y también qué necesitan y demanda su ciudadanía.