Òmnium alerta que encara hi ha més de 6.000 persones sense plaça als cursos de català

Aquest diumenge hem conegut les primeres dades d’inscripcions als cursos públics per aprendre català. Per al primer trimestre del curs, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha registrat una xifra rècord de persones apuntades, dibuixant una oferta de més de 43.000 places i amb més de 41.000 persones inscrites en algun dels 1.900 cursos de català disponibles. Els resultats eminentment positius s’expliquen principalment per un creixement del 15% de l’oferta de places i d’un 17% dels cursos, fruit de l’aplicació del pla de xoc d’ensenyament del català impulsat per la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat.
Ara bé, els bons números i aquest rècord d’inscripcions també parlen d’una assignatura pendent que el Govern no ha aconseguit abordar amb prou contundència, ja que encara no hi ha prou places per cobrir tota la demanda que hi ha. Segons ha denunciat Òmnium Cultural, més de 6.000 persones s’han tornat a quedar sense plaça en la convocatòria d’aquest primer trimestre. “A principis d’any, vam posar el focus en una necessitat de país: multiplicar l’oferta de places per aprendre català, perquè totes les persones interessades el puguin aprendre o millorar. Celebrem que l’increment s’hagi començat a concretar, però encara és insuficient. Com vam emplaçar el conseller aquesta mateixa setmana, cal més places per acabar 2026 sense llistes d’espera”, assenyala l’entitat en un comunicat emès després de conèixer els resultats.
🟠Davant les dades d'inscripció als cursos per aprendre català al Consorci per la Normalització Lingüística publicades avui, des d’Òmnium Cultural volem assenyalar que:— Òmnium Cultural (@omnium) October 26, 2025
1. A principis d'any, vam posar el focus en una necessitat de país: multiplicar l'oferta de places per… https://t.co/vtu8whEV4x
Trencar amb limitacions horàries i territorials
Des d’Òmnium reconeixen que aquest rècord d’inscripcions són bones notícies i que és la mostra de l’interès que la ciutadania que arriba a Catalunya té per aprendre la llengua, un dret que han de poder garantir les institucions, serveis públics i sectors productius del país. Tanmateix, defensen que cal anar més enllà per aconseguir arribar a tothom i que ningú acabi quedant-se sense la possibilitat d’accedir als cursos. “Remarquem que hi ha milers de persones que no poden accedir als cursos del CPNL per limitacions horàries o territorials. És per això que des d’Òmnium, amb sindicats i organitzacions empresarials, hem reclamat al Govern a fer extensives les classes per aprendre català als llocs de feina, que és on passem més hores del dia i on l’impacte pot ser doble: facilitar l’aprenentatge a milers de persones i afavorir l’ús del català en l’àmbit laboral, al comerç i en l’activitat econòmica”; insisteixen.