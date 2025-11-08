El 14 i 15 de novembre Barcelona acollirà l’Assemblea General 2025 de l’European Language Equality Network (ELEN), la xarxa d’ONG més gran d’Europa que treballa per protegir i promoure les llengües minoritzades i que es troben en perill d’extinció. L’Assemblea d’enguany se centrarà en la tecnologia digital, les xarxes socials i el futur de la protecció lingüística a Europa.
Durant aquest esdeveniment també es presentarà la nova estratègia internacional de campanya de l’ELEN, que ha estat desenvolupada amb la participació del Relator Especial de l’ONU per a les minories, Nicolas Levrat. D’aquesta manera, més de 90 delegats i delegades d’organitzacions d’activistes lingüístics d’una cinquantena de llengües diferents es reuniran per discutir sobre com les noves tecnologies poden enfortir l’ús quotidià de les llengües minoritzades.
La presidenta de l’ELEN, Elin Haf Gruffydd Jones, ha expressat que aquesta trobada a Barcelona “mostrarà polítiques i pràctiques innovadores i enfortirà el moviment per la igualtat lingüística en l’era digital”.
Catalunya, “l’epicentre” de la defensa dels drets lingüístics
L’assemblea general de l’ELEN està organitzada pel CIEMEN, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions. El seu president, David Minoves i Llucià, veu amb preocupació com les llengües minoritàries “són substituïdes en l’ús social de les generacions més joves”, fins i tot aquelles llengües que estan protegides per les lleis dels mateixos estats.
Minoves també ha ressaltat que no és casual que l’assemblea d’enguany de l’ELEN se celebri a Barcelona perquè “Catalunya ha esdevingut l’epicentre de la defensa global dels drets lingüístics”. El president de l’entitat ha insistit en la importància de “treballar conjuntament per defensar els nostres drets lingüístics, pel futur de les nostres llengües i per poder viure-hi plenament”. Per això considera aquesta trobada “una oportunitat per adjuntar forces i ser més forts contra els desafiaments lingüístics constants”.
Des de l’Assemblea General de l’ELEN també destaquen la pressió que s’està exercent a la Unió Europea per “actuar per protegir la diversitat lingüística europea”, apunta el secretari general de la xarxa de l’ONG, Davyth Hicks.