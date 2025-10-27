Diverses entitats que dediquen la seva activitat a la defensa i la promoció de la llengua han unit forces per “catalanitzar” l’àmbit digital. És a dir, catalanitzar els dispositius mòbils, els ordinadors, les tauletes i, fins i tot, les aplicacions. En concret, Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i Softcatalà han presentat aquest dilluns, en el marc de l’Aliança per la Presència Digital del Català, una campanya per fomentar l’ús del català als dispositius digitals. Es tracta de la iniciativa Configura.cat, la qual inclou videotutorials i instruccions pas a pas per configurar els sistemes operatius més utilitzats: “La nostra feina és resoldre els dubtes i les pors per confirmar que es pot viure plenament en català”, subratllen els impulsors de la iniciativa.
En aquest sentit, el portaveu d’Aliança per la presència digital del català, Albert Cuesta, assegura que la pàgina que han creat recull diversos recursos pels quatre sistemes operatius més utilitzats: Windows, Mac, Android i iOS, iPhone. També inclouen Google, ja que consideren que és “una peça significativa”, sobretot pel que fa al compte d’usuari: “Una de les coses que mira per saber amb quin idioma t’ha de donar resultats és com tens configurat aquest perfil”, ha detallat Cuesta. “La voluntat de tot plegat és poder arribar a tothom”, insisteixen els impulsors de la iniciativa. Per la seva banda, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, també remarca que aquesta campanya apel·la directament a la voluntat de “fer valer encara més els drets lingüístics dels catalanoparlants” en un context que continua sent d’“emergència lingüística”, tal com ha quedat palès per l’elevat nombre de discriminacions registrades recentment.
Una mostra de força
El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, per la seva banda, també ha defensat que aquesta eina és una mostra de la força dels catalanoparlants a l’àmbit digital: “Cada dispositiu és un senyal inequívoc al món empresarial d’identificació amb aquesta llengua i, per sobre d’això, és un exemple de normalització digital”, ha argumentat en la seva intervenció, en la qual ha animat tothom a prendre consciència que “les petites coses, aquelles que comencen per un mateix, són importants” per la defensa de la llengua. La idea de la campanya, segons defensen, no és només ampliar la configuració del català com a primera llengua, sinó poder arribar a totes aquelles empreses que en l’actualitat encara no ofereixen el català als usuaris: “Les empreses no perceben que hi hagi una comunitat digital viva que ho reclami”, detalla el president d’Accent Obert, Genís Roca.