Un nou estudi de Plataforma per la Llengua revela “profundes incoherències” en l’ús digital del català. Concretament, l’entitat veu una “contradicció important” hi hagi un 50% dels catalans reclama a les empreses que operen a Catalunya que tinguin una versió en català de les webs per normativa, però paradoxalment només el 20% actua en conseqüència fent una tria activa del català als seus dispositius, navegadors i programaris i un 60% no hi para atenció. L’entitat conclou que l’estudi encaixa percentualment amb la dada que va avançar l’Aliança per la presència digital del català el passat mes d’octubre, durant la presentació de la campanya “Configura”: que només entre un 1 % i un 20% de total de dispositius connectats als territoris de parla catalana a l’Estat espanyol estan configurats en català.
L’estudi de l’ONG del català apunta que dos de cada deu catalans procuren “molt” configurar els seus dispositius en català, mentre que un altre 19,6% ho procura “bastant”. Per contra, gairebé el 60% hi posa “poca o gens” atenció, un fet que segons l’entitat que presideix Òscar Escuder “limita la visibilitat d’una comunitat lingüística sòlida als entorns digitals a l’hora de reivindicar més presència de català als productes, serveis i interfícies electròniques”. L’enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua també revela que el 66% de la franja dels 30 als 44 anys no configuren els dispositius en català. Això, segons l’entitat, és una actitud que “pot condicionar” els hàbits digitals futurs atès que es troben en etapa de criança i de ple desenvolupament laboral. D’altra banda, la població jubilada és la que es mostra més sensibilitzada, amb un 45% que procura fer-ho “molt” o “bastant”.
Pel que fa al nivell d’estudis, el 23% de la població sense estudis configura els dispositius en català, mentre que el percentatge puja fins al 44,9% entre els que tenen formació universitària. D’altra banda, la diferència és abismal quan s’analitza la llengua habitual. En aquest àmbit, el 77% dels catalanoparlants exclusius configuren els dispositius en català, davant del 13% dels catellanoparlants, mentre que entre els bilingües hi ha “una implicació mínima: “només un ínfim 14% ho procura “molt”. “Una xifra que referma que les dinàmiques del bilingüisme social juguen en contra del català i el perceben com a simbòlic, però complementari I prescindible”, sentencia l’entitat.
Crida a configurar els dispositius en català
Plataforma per la Llengua i la resta d’entitats de l’Aliança per la presència digital del català remarquen la necessitat de configurar el català com a llengua del dispositiu. Defineixen el procés com “molt ràpid i senzill” i amb un impacte “transcendental” per a posicionar la llengua catalana com un idioma fort als mercats electrònics. “Fins i tot afegir-lo com a segona o tercera opció té un impacte notable als algoritmes de navegació”, defensen.
La campanya “Configura” es va activar el mes d’octubre passat, i disposa d’un espai web amb els passos a seguir per configurar els dispositius en i aplicacions en català, videotutorials i recursos pràctics per facilitar el canvi. La iniciativa, que està promoguda per Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i Softcatalà, i compta amb el suport i la difusió de les onze entitats que conformen l’Aliança; vol incrementar el cens d’aparells que es configuren en català per “guanyar legitimitat i múscul de la llengua davant les grans corporacions tecnològiques”.