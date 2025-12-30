Un nuevo estudio de Plataforma per la Llengua revela «profundas incoherencias» en el uso digital del catalán. Concretamente, la entidad ve una «contradicción importante» en que haya un 50% de los catalanes que reclaman a las empresas que operan en Cataluña que tengan una versión en catalán de las webs por normativa, pero paradójicamente solo el 20% actúa en consecuencia haciendo una elección activa del catalán en sus dispositivos, navegadores y programas y un 60% no presta atención. La entidad concluye que el estudio encaja porcentualmente con el dato que avanzó la Alianza por la presencia digital del catalán el pasado mes de octubre, durante la presentación de la campaña «Configura»: que solo entre un 1% y un 20% del total de dispositivos conectados en los territorios de habla catalana en el Estado español están configurados en catalán.

El estudio de la ONG del catalán apunta que dos de cada diez catalanes procuran «mucho» configurar sus dispositivos en catalán, mientras que otro 19,6% lo procura «bastante». Por el contrario, casi el 60% presta «poca o ninguna» atención, un hecho que según la entidad que preside Òscar Escuder «limita la visibilidad de una comunidad lingüística sólida en los entornos digitales a la hora de reivindicar más presencia del catalán en los productos, servicios e interfaces electrónicas». La encuesta encargada por Plataforma per la Llengua también revela que el 66% del grupo de edad de 30 a 44 años no configuran los dispositivos en catalán. Esto, según la entidad, es una actitud que «puede condicionar» los hábitos digitales futuros dado que se encuentran en etapa de crianza y de pleno desarrollo laboral. Por otro lado, la población jubilada es la que se muestra más sensibilizada, con un 45% que procura hacerlo «mucho» o «bastante».

En cuanto al nivel de estudios, el 23% de la población sin estudios configura los dispositivos en catalán, mientras que el porcentaje sube hasta el 44,9% entre los que tienen formación universitaria. Por otro lado, la diferencia es abismal cuando se analiza la lengua habitual. En este ámbito, el 77% de los catalanohablantes exclusivos configuran los dispositivos en catalán, frente al 13% de los castellanohablantes, mientras que entre los bilingües hay «una implicación mínima: «solo un ínfimo 14% lo procura «mucho». «Una cifra que reafirma que las dinámicas del bilingüismo social juegan en contra del catalán y lo perciben como simbólico, pero complementario y prescindible», sentencia la entidad.

Los representantes de Òmnium Cultural, Accent Obert y Plataforma per la Llengua, en la presentación de la campaña para impulsar la lengua en los dispositivos digitales / Eli Don (ACN)

Llamado a configurar los dispositivos en catalán

Plataforma per la Llengua y el resto de entidades de la Alianza por la presencia digital del catalán remarcan la necesidad de configurar el catalán como lengua del dispositivo. Definen el proceso como «muy rápido y sencillo» y con un impacto «trascendental» para posicionar la lengua catalana como un idioma fuerte en los mercados electrónicos. «Incluso añadirlo como segunda o tercera opción tiene un impacto notable en los algoritmos de navegación», defienden.

La campaña «Configura» se activó el mes de octubre pasado, y dispone de un espacio web con los pasos a seguir para configurar los dispositivos y aplicaciones en catalán, videotutoriales y recursos prácticos para facilitar el cambio. La iniciativa, que está promovida por Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y Softcatalà, y cuenta con el apoyo y la difusión de las once entidades que conforman la Alianza; quiere incrementar el censo de aparatos que se configuran en catalán para «ganar legitimidad y músculo de la lengua frente a las grandes corporaciones tecnológicas».