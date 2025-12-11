La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desestimado la denuncia presentada por Asamblea por una Escuela Bilingüe y ha dado la razón a Plataforma per la Llengua porque considera que el estudio realizado por la entidad sobre los usos lingüísticos en los caus y esplais de Cataluña no vulneró la normativa de protección de datos. La ONG del catalán defiende en un comunicado que la resolución demuestra, «una vez más, que no son ‘los espías del catalán'», sino una entidad que realiza «estudios sociolingüísticos rigurosos para conocer la situación de la lengua». Plataforma per la Llengua, que ha mostrado su satisfacción, ha atribuido la denuncia de la entidad españolista a «una voluntad por desprestigiar» la organización y a «una intención por desincentivar» futuras investigaciones para conocer el estado real de la lengua.

En este sentido, recuerda que Asamblea por una Escuela Bilingüe acusó a la ONG del catalán de haber infringido la normativa de protección de datos por «recoger datos sin informar a los afectados, mediante grabaciones de voz de trabajadores en el transcurso de la actividad laboral sin consentimiento y sin adoptar medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas». Con todo, la entidad presidida por Òscar Escuder deja claro que no tenía que hacer nada de lo que expone la entidad españolista en la denuncia porque, según remarca, los informadores «tan solo apuntaban la lengua de las conversaciones, el número de niños y de monitores que participaban, y el grupo de edad de los participantes».

Además, deja claro que no grabaron las conversaciones entre los participantes y que los informadores se limitaron a grabar «notas de voz» para describir situaciones que incluyeran fenómenos como, por ejemplo, la subordinación lingüística del catalán al castellano, entre otros. La entidad en defensa de la lengua considera también que la denuncia de la entidad españolista también pretendía «desincentivar a través del miedo futuras investigaciones para conocer la situación real del catalán». «Si no se tienen datos actualizados, no se pueden realizar actuaciones estratégicas, y se puede continuar disimulando la situación de emergencia lingüística en la que se encuentra el catalán», subraya.

Un grupo de niños en un casal de verano en Barcelona en una actividad respetando la distancia de seguridad en junio del 2020 / ACN

Solo la mitad de las conversaciones entre niños en los caus y esplais son en catalán

Plataforma per la Llengua analizó el estado del catalán en los caus y esplais de Cataluña por encargo del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) y concluyó en un estudio publicado en enero del 2024 que «solo una de cada dos conversaciones entre niños en los caus y esplais de Cataluña es en catalán». Concretamente, el 54%, mientras que el resto se producían mayoritariamente en castellano y una parte muy residual en otras lenguas. En cambio, cuando los niños se dirigían a los monitores o jefes lo hacían en catalán en un 73% de las conversaciones. Además, el estudio también observaba cambios del catalán al castellano por parte de los niños como un patrón de comportamiento bastante repetido durante las conversaciones.

En términos generales, la investigación llevada a cabo por la ONG del catalán concluyó que cerca de un 70% de las conversaciones en estos centros de ocio se producían en catalán, y un 30% en castellano. En el caso de los niños, el porcentaje de catalán bajaba al 64% en el total de conversaciones en las que intervenían (y subía al 35% de castellano), mientras que los monitores y jefes utilizaban el catalán en el 77% de los casos hacia los niños y en el 22% en el caso del castellano. Además, en un 80% de las conversaciones entre monitores y jefes se utilizaba el catalán.