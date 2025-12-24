Plataforma per la Llengua ha denunciado que el Ayuntamiento de Sabadell, municipio gobernado por el PSC, ha ignorado 309 denuncias lingüísticas contra establecimientos comerciales de la cocapital del Vallès Occidental por incumplimiento de la normativa lingüística. El registro de estas denuncias lo ha coordinado el grupo local de la ONG del catalán, e incluye quejas contra bares, restaurantes, cafeterías y otros comercios de la ciudad. Todas las quejas son por incumplimiento del artículo 32 de la ley de política lingüística, que hace referencia a la normativa sobre el uso del catalán en la rotulación, las cartas y la información visible al público. Además, la entidad presidida por Òscar Escuder ha trasladado 100 de las más de 300 denuncias a la Agencia Catalana del Consumo. El objetivo no es otro que «se inicien las actuaciones correspondientes y se garantice el cumplimiento efectivo de la legislación vigente».

La entidad en defensa de la lengua subraya que las más de 300 denuncias ponen de manifiesto «vulneraciones reiteradas» de la normativa en el municipio, principalmente de la Ley 1/1998 de política lingüística, la Ley 22/2010 del código de consumo de Cataluña y la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias. Además, considera que «evidencian prácticas habituales, como la presencia de rótulos exclusivamente en castellano, cartas e información comercial sin versión en catalán o comunicación dirigida al público que ignora sistemáticamente la lengua propia del país». Los establecimientos que han acumulado más quejas corresponden al sector de la restauración –bares, restaurantes y cafeterías–, seguido de comercios al por menor y, en menor grado, otros establecimientos comerciales repartidos por los diferentes barrios de la ciudad.

A pesar del alto volumen de quejas registrado, Plataforma per la Llengua ha lamentado la «pasividad» del gobierno municipal ante las vulneraciones lingüísticas. En este sentido, denuncia la «desidia» que supone «no activar los mecanismos de inspección y control ante reclamaciones formales y reiteradas», y añade que ignorar todas estas denuncias implica «permitir que la normativa quede vacía de contenido y contribuye al arrinconamiento progresivo del catalán en el espacio público y comercial de Sabadell».

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder / ACN

Plataforma per la Llengua reclama actuaciones al Ayuntamiento

A pesar de la «pasividad» mostrada hasta ahora, la ONG del catalán en el Ayuntamiento de Sabadell que priorice las 309 denuncias por vulnerar la política lingüística, que active los mecanismos de inspección correspondientes y, si es necesario, aplique los requerimientos o sanciones que prevé la ley. Por su parte, Plataforma per la Llengua se compromete a hacer un seguimiento de las actuaciones que puedan derivarse de las denuncias formuladas, con la voluntad de garantizar que la protección de los derechos lingüísticos no dependa exclusivamente de la iniciativa de los establecimientos ante la falta de respuesta administrativa. «El uso del catalán en Sabadell, como en el resto del país, es un derecho colectivo que requiere compromisos institucionales claros y una aplicación efectiva de las políticas públicas», concluye.