Plataforma per la Llengua ha denunciat que l’Ajuntament de Sabadell, municipi governat pel PSC, ha ignorat 309 denúncies lingüístiques contra establiments comercials de la cocapital del Vallès Occidental per incompliment de la normativa lingüística. El registre d’aquestes denúncies l’ha coordinat el grup local de l’ONG del català, i inclou queixes contra bars, restaurants, cafeteries i altres comerços de la ciutat. Totes les queixes són per incompliment de l’article 32 de la llei de política lingüística, que fa referència a la normativa sobre l’ús del català en la retolació, les cartes i la informació visible al públic. A més, l‘entitat presidida per Òscar Escuder ha traslladat 100 de les més de 300 denúncies a l’Agència Catalana del Consum. L’objectiu no és altre que “s’iniciïn les actuacions corresponents i es garanteixi el compliment efectiu de la legislació vigent”.
L’entitat en defensa de la llengua subratlla que les més de 300 denúncies posen de manifest “vulneracions reiterades” de la normativa al municipi, principalment de la Llei 1/1998 de política lingüística, la Llei 22/2010 del codi de consum de Catalunya i la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires. A més, considera que “evidencien pràctiques habituals, com ara la presència de rètols exclusivament en castellà, cartes i informació comercial sense versió en català o comunicació adreçada al públic que ignora sistemàticament la llengua pròpia del país”. Els establiments que han acumulat més queixes corresponen al sector de la restauració –bars, restaurants i cafeteries–, seguit de comerços al detall i, en grau més baix, altres establiments comercials repartits pels diferents barris de la ciutat.
Malgrat l’alt volum de queixes registrat, Plataforma per la Llengua ha lamentat la “passivitat” del govern municipal davant les vulneracions lingüístiques. En aquest sentit, denuncia la “desídia” que suposa “no activar els mecanismes d’inspecció i control davant reclamacions formals i reiterades”, i afegeix que ignorar totes aquestes denúncies implica “permetre que la normativa quedi buida de contingut i contribueix a l’arraconament progressiu del català en l’espai públic i comercial de Sabadell”.
Plataforma per la Llengua reclama actuacions a l’Ajuntament
Malgrat la “passivitat” mostrada fins ara, l’ONG del català a l’Ajuntament de Sabadell que prioritzi les 309 denúncies per vulnerar la política lingüística, que activi els mecanismes d’inspecció corresponents i, si cal, apliqui els requeriments o sancions que preveu la llei. Per la seva banda, Plataforma per la Llengua es compromet a fer un seguiment de les actuacions que es puguin derivar de les denúncies formulades, amb la voluntat de garantir que la protecció dels drets lingüístics no depengui exclusivament de la iniciativa dels establiments davant la manca de resposta administrativa. “L’ús del català a Sabadell, com a la resta del país, és un dret col·lectiu que requereix compromisos institucionals clars i una aplicació efectiva de les polítiques públiques”, conclou.