L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha desestimat la denúncia presentada per Asamblea por una Escuela Bilingüe i ha donat la raó a Plataforma per la Llengua perquè considera que l’estudi fet per l’entitat sobre els usos lingüístics als caus i esplais de Catalunya no va vulnerar la normativa de protecció de dades. L’ONG del català defensa en un comunicat que la resolució demostra, “un cop més, que no són ‘los espías del catalán'”, sinó una entitat que fa “estudis sociolingüístics rigorosos per conèixer la situació de la llengua”. Plataforma per la Llengua, que ha mostrat la seva satisfacció, ha atribuït la denúncia de l’entitat espanyolista a “una voluntat per desprestigiar” l’organització i a “una intenció per desincentivar” futures investigacions per conèixer l’estat real de la llengua.
En aquest sentit, recorda que Asamblea por una Escuela Bilingüe va acusar l’ONG del català d’haver infringit la normativa de protecció de dades per “recollir dades sense informar-ne els afectats, mitjançant gravacions de veu de treballadors en el transcurs de l’activitat laboral sense consentiment i sense adoptar mesures de seguretat i confidencialitat adequades”. Amb tot, l’entitat presidida per Òscar Escuder deixa clar que no havia de fer res de tot el que exposa l’entitat espanyolista en la denúncia perquè, segons remarca, els informadors “tan sols apuntaven la llengua de les converses, el nombre d’infants i de monitors que hi participaven, i el grup d’edat dels participants”.
A més, deixa clar que no van gravar les converses entre els participants i que els informadors es van limitar a gravar “notes de veu” per descriure situacions que incloguessin fenòmens com, per exemple, la subordinació lingüística del català al castellà, entre altres. L’entitat en defensa de la llengua considera també que la denúncia de l’entitat espanyolista també pretenia “desincentivar a través de la por futures investigacions per conèixer la situació real del català”. “Si no se’n tenen dades actualitzades, no es poden fer actuacions estratègiques, i es pot continuar dissimulant la situació d’emergència lingüística en què es troba el català”, subratlla.
Només la meitat de les converses entre infants als caus i espais són en català
Plataforma per la Llengua va analitzar l’estat del català als caus i esplais de Catalunya per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) i va concloure en un estudi publicat el gener del 2024 que “només una de cada dues converses entre infants als caus i esplais de Catalunya és en català”. Concretament, el 54%, mentre que la resta es produïen majoritàriament en castellà i una part molt residual en altres llengües. En canvi, quan els infants s’adreçaven als monitors o caps ho feien en català en un 73% de les converses. A més, l’estudi també observava canvis del català al castellà per part dels infants com un patró de comportament força repetit durant les converses.
En termes generals, la investigació duta a terme per l’ONG del català va concloure que prop d’un 70% de les converses en aquests centres de lleure es produïen en català, i un 30% en castellà. En el cas dels infants, el percentatge de català baixava al 64% en el total de converses en què intervenien (i pujava al 35% de castellà), mentre que els monitors i caps feien servir el català en el 77% dels casos cap als infants i en el 22% en el cas del castellà. A més, en un 80% de les converses entre monitors i caps es feia servir el català.