Òmnium Cultural ha aprofitat que la Nit de Santa Llúcia arriba enguany a la seva 75a edició per donar un “nou impuls” a la cita literària i transformar-la en la Nit de les Lletres Catalanes. Un canvi que, a més, l’entitat que presideix Xavier Antich farà de la mà de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i que també es trasllada de data. Aquest nou esdeveniment de les lletres catalanes se celebrarà enguany el pròxim 14 de març del 2026 a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb una gala a l’estil dels Premis Gaudí de cinema que inclourà dotze premis, cinc nous a banda dels que ja hi havia a la Nit de Santa Llúcia. A més, la cita servirà com a “tret de sortida” de la campanya de Sant Jordi. “Un gran esdeveniment icònic per projectar i fer d’altaveu de les lletres catalanes”, ha defensat Antich durant la roda de premsa conjunta que s’ha celebrat a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, on també ha remarcat la voluntat que es converteixi en “un esdeveniment d’orgull de país”. “Dona continuïtat a la Nit de Santa Llúcia”, ha remarcat.
Els motius del canvi són diversos. Antich ha recordat que la literatura catalana és una de les més potents d’Europa, amb un gran salt al mercat anglosaxó des de la seva presència a la Fira de Frankfurt l’any 2007; però també ha assenyalat que el sector editorial a Catalunya i en català “és un dels sectors productius més importants del país”. Així mateix, també ha destacat la importància que tenen les llibreries i les biblioteques públiques del país. A més, creu que el canvi de model també contribuirà a fer front a la situació d’emergència que viu la llengua, a millorar les xifres de consum cultural, a fer front a la batalla global que està lliurant el món editorial i a la fragmentació administrativa i políticament dels territoris de parla catalana.
“És el moment d’impulsar un gran esdeveniment per millorar el que ja és bo i revertir la tendència del que és millorable”, ha destacat el president de l’entitat cultura, que té la llengua i cultura com a puntes de llança. La presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, ha destacat que “ens hi vam sumar de seguida” perquè és una “molt bona” proposta que permetrà empoderar el bon moment que travessa el sector de la literatura en català, és una proposta més àmplia perquè “ens donarà més projecció” interior i exterior i perquè és una proposta col·laborativa que suma tots els actors del sector. “Tot eren acceptacions sense grans pegues des del primer moment”, ha manifestat, i ha apuntat que és un “nínxol d’oportunitats”.
Una gala en horari de màxima audiència
Antich ha explicat que l’aliança “estratègica” amb l’IEC permetrà “aplegar tota la potència creativa del sector” per a celebrar un esdeveniment festiu, espectacular i televisiu, que serà “una trobada de referència de tota la cadena del món del llibre”. Des d’Òmnium han remarcat la necessitat d’obrir la Nit de Santa Llúcia perquè havia arribat a un sostre que feia difícil assolir nous objectius i aquest nou projecte està orientat a prestigiar la literatura catalana, enfortir la cadena del sector del llibre i contribuir a crear nous lectors. A més, la proposta compta amb la participació de les administracions. Ja s’ha tancat una aliança amb la Generalitat –Departament de Cultura i el de Política Lingüística–, i també amb la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. L’acte, a més, també té diversos patrocinadors privats.
La transformació de la Nit de Santa Llúcia també comportarà un canvi en la gala que es feia fins ara, que s’emetia per TV3 abans del Telenotícies vespre. La nova cita, que s’emmiralla en els Premis Gaudí, vol celebrar una gala en horari de màxima audiència per a un públic molt divers, i que també compti amb la participació de la cultura teatral i musical del país. Per fer-ho possible, han rubricat una aliança amb 3Cat i fa mesos que ja treballen en la producció d’aquest gran esdeveniment. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha dit que participar en aquest esdeveniment “permet donar la projecció necessària i una mirada més ambiciosa” que requereix la literatura en llengua catalana. La idea d’Òmnium i l’IEC és que la cita tingui lloc durant la segona quinzena del mes de febrer, però aquest 2026 el calendari hi feia impossible per la celebració dels Premis Gaudí, el 8 de febrer del 2026, i Premis Goya a Barcelona, el 28 de febrer; i per això s’ha apostat pel 14 de març del 2026.
Tots els Premis de la Nit de les Lletres Catalanes
La Nit de les Lletres Catalanes incorpora novetats en l’apartat dels premis respecte de la Nit de Santa Llúcia. S’inclouen cinc de nous i es mantenen els guardons que ja s’entregaven fins ara a obra inèdita:
- Premi Sant Jordi de novel·la: convocat per Òmnium i editat per Univers. Enguany, es converteix en el més ben dotat de les lletres catalanes, amb 75.000 euros per al guanyador, i amb la possibilitat que el jurat consideri que el finalista també s’ha de premiar. En aquest cas, amb 10.000 euros.
- Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions al millor recull de relats: convocat per Òmnium i editat per Empúries, amb una dotació de 6.000 euros.
- Premi Carles Riba de poesia: convocat per Proa, amb una dotació de 5.000 euros.
- Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil: convocat i editat per Elastic Books, amb una dotació de 6.000 euros.
- Premi Folch i Torres de novel·la per a nois i noies: convocat i editat per La Galera, amb una dotació de 4.000 euros.
- Premi Internacional J.B. Cendrós.
- Premi de Comunicació Muriel Casals.
- Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any (obra publicada): fins ara, s’entregava a finals de gener i recollia les obres fins a l’octubre. Ara, amb el canvi de data de la cita literària, el jurat podrà valorar totes les novel·les a any natural. El premi continua sent el més ben dotat a obra publicada, amb 25.000 euros, i prestigia les millors novel·les de l’any, després d’una selecció prèvia per part d’un jurat independent.
- Premi Montserrat Franquesa de Traducció (Obra publicada): convocat pel PEN Català i s’entrega des del 2016 amb l’objectiu de reconèixer les millors traduccions literàries publicades en català l’any anterior. Està reconegut amb una dotació de 4.000 euros.
- Premi Vinyeta FICOMIC (Obra publicada): premi de nova creació convocat per FICOMIC que reconeixerà el millor còmic publicat en català l’any anterior. Té una dotació de 2.000 euros.
- Premi Àngel Guimerà de literatura dramàtica (Obra inèdita): premi de nova creació convocat per la Diputació de Barcelona i l’Agrupació Dramàtica Barcelona, que hereta la trajectòria del premi Frederic Roda i que esdevé el més ben dotat a literatura dramàtica a l’estat, amb un premi de 15.000 euros desvinculats dels drets d’autor.
- Premi Lo Somni al nou talent literari (Obra inèdita): premi de nova creació convocat per La Magrana, a obra de narrativa, per impulsar la creació en català i generar nous talents. S’hi podran presentar autors novells que no tinguin cap obra publicada o que en tinguin, com a màxim, una. Té una dotació de 10.000 euros desvinculats dels drets d’autor.